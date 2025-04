Geeta Kalwani, une entrepreneuse monégasque qui mise sur l’eau durable

Installée à Monaco depuis cinq ans, Geeta Kalwani a lancé en 2022 la marque d’eau en bouteille Monacqua. Derrière cette initiative, l’entrepreneuse affiche une ambition claire : stimuler la conscience environnementale et soutenir les causes sociales et culturelles en Principauté.

Le 22 avril, la marque Monacqua, créée par Geeta Kalwani, a annoncé le lancement d’une série limitée de ses bouteilles décorées par l’artiste américain George Condo, un visiteur régulier de Monaco. L’artiste, dont la rétrospective se tiendra au Musée d’Art Moderne de Paris du 10 octobre 2025 au 15 février 2026, signera quelques exemplaires exclusifs qui feront l’objet d’une vente aux enchères solidaire. Une partie des bénéfices de cette édition spéciale sera ensuite reversée à la Fondation Princesse Grace. Une collaboration qui reflète l’engagement de sa fondatrice, Geeta Kalwani, en faveur de l’expression artistique comme un manifeste de la cause sociale et environnementale.

Publicité

À l’occasion du lancement de ce partenariat, à la Villa Paloma en présence de Björn Dahlström, directeur du Nouveau Musée National de Monaco, la rédaction de Monaco Tribune revient avec l’entrepreneuse monégasque sur son parcours et les valeurs qu’elle défend.

Björn Dahlström désigné futur Directeur du Nouveau Musée National de Monaco

Qu’est-ce qui vous a poussée à créer Monacqua ? D’ailleurs, que signifie ce nom ?

Lorsque je suis arrivée à Monaco j’ai remarqué que les bouteilles plastiques étaient omniprésentes. Nous connaissons désormais tous les problématiques liées à la pollution des océans et de la Méditerranée. J’ai voulu créer une alternative, en proposant une eau conditionnée dans des matériaux plus durables et recyclables, comme le papier et le verre. Monacqua est née en 2022 de cette envie de faire mieux, à l’échelle du quotidien. Le nom de la marque provient d’un mélange de « mon » en français et « acqua » en italien, un clin d’oeil aux racines franco-italiennes de la ville de Monaco.

La figure féminine qui habille traditionnellement la bouteille a été redessinée par l’artiste américain George Condo. Les bouteilles seront disponibles à la vente dans plusieurs commerces monégasques et restaurants de Giraud Group.

Vous avez un parcours très international. En quoi cela a-t-il influencé votre projet ?

J’ai grandi entre plusieurs cultures : je suis née au Liberia, dans une famille indienne. J’ai vécu dans une douzaine de pays, et étudié à Sciences Po Paris ainsi qu’à la Lee Kuan Yew School à Singapour. Cette diversité m’a sensibilisée aux enjeux globaux, notamment environnementaux. En tant que mère de trois enfants, la question de l’impact à long terme de nos choix m’est apparue très concrètement.

BeMed dévoile ses 12 champions méditerranéens contre la pollution plastique

Depuis quand habitez-vous à Monaco ?

Après le Brexit, début 2020, nous avons emménagé en Principauté. Aujourd’hui, je me sens véritablement privilégiée de me trouver au cœur de l’Europe, sous le soleil monégasque. J’ai découvert que, comme la plupart des résidents de Monaco n’ont pas leur famille ici, chacun devient la famille de l’autre.

Cette diversité de cultures m’a sensibilisée aux enjeux globaux, notamment environnementaux.

C’est une communauté très soudée et solidaire. Je n’imaginais pas un tel engouement lorsque j’ai lancé le projet de Monacqua qui me tenait vraiment à cœur sur le plan environnemental et social – en lien avec la Fondation Princesse Grace. Je ne peux qu’attribuer ce succès aux Monégasques qui l’ont accepté.

Björn Dahlström, directeur du Nouveau Musée National de Monaco, lors du lancement du partenariat entre Monacqua et George Condo au musée de la Villa Paloma.

L’identité féminine, que George Condo a redessinée pour l’illustration de la bouteille n’est pas anodine ! Vous êtes une entrepreneuse et une mère, cela évoque la Terre nourricière que vous souhaitez protéger. Il y a enfin ce travail avec la Fondation Princesse Grace, présidée par Son Altesse Sérénissime la Princesse Caroline de Hanovre. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet engagement ?

Son Altesse travaille à perpétuer l’héritage de sa mère, la princesse Grace. L’œuvre de la fondation, et ce qui me touche particulièrement, c’est le travail avec les enfants défavorisés. Leurs actions se concentrent notamment sur ceux atteints d’une maladie incurable qui sont hospitalisés ou suivis dans des centres de soins éloignés du domicile des parents.

Imaginez que votre enfant soit soigné, mais que vous ne puissiez pas vous rendre à son chevet, ou bien qu’il soit en phase terminale d’un cancer. Vous voudrez passer le plus de temps possible avec lui.

Je ne peux qu’attribuer ce succès aux Monégasques qui l’ont accepté.

La Fondation Princesse Grace agit dans l’intérêt des familles en fournissant un hébergement et en menant des recherches pédiatriques. C’est pourquoi nous lui reversons une partie de nos revenus, une manière de contribuer à leurs initiatives.

Monacqua a été sélectionnée comme eau officielle du Grand Prix, en quoi cela vous conforte-t-il dans les causes que vous défendez ? Avez-vous d’autres projets en tête ?

Beaucoup de gens pensent que nous sponsorisons l’évènement, mais c’est tout le contraire. Ils sont en réalité nos clients et c’est pour moi la plus grande reconnaissance de la qualité de notre produit et de la justesse de notre engagement, notamment en faveur de la réduction des déchets plastiques. Nous aimerions évidemment être partout à Monaco ! Les fondations monégasques le savent également : nous mettons à disposition l’eau Monacqua pour les causes caritatives.