BeMed dévoile ses 12 champions méditerranéens contre la pollution plastique

Face à la crise environnementale qui étouffe la Méditerranée, BeMed mise sur l’innovation locale avec douze nouvelles initiatives audacieuses sélectionnées pour son programme 2025.

Pour sa 9ème édition, l’association Beyond Plastic Med (BeMed) a sélectionné un éventail d’initiatives couvrant sept pays méditerranéens. De l’Albanie à l’Espagne en passant par la France et l’Égypte, ces projets partagent une ambition commune : transformer notre relation au plastique et protéger cette mer emblématique.

En France, l’Atelier Bleu accompagnera les commerçants de La Ciotat vers l’abandon des plastiques à usage unique, tandis qu’en Espagne, la coopérative Bsplash vise à faire d’Ibiza et Formentera des îles « zéro déchet » d’ici 2030.

Éducation et innovation au cœur des stratégies

La sensibilisation des jeunes générations constitue l’épine dorsale de plusieurs projets, comme en Tunisie où « La maison Couscous Édition » publiera un numéro spécial de bande dessinée, ou en Grèce où Elafonisos Eco transformera les établissements scolaires.

L’approche scientifique n’est pas en reste : en Espagne, Good Karma Projects mobilisera les communautés dans la détection des microplastiques par la science participative, démontrant que les citoyens peuvent devenir acteurs de la recherche environnementale.

Des solutions adaptées aux réalités locales

Les projets sélectionnés reflètent la diversité des défis méditerranéens. L’Albanie fait face à des enjeux de gestion des déchets que trois initiatives distinctes vont adresser, tandis qu’en Tunisie, l’Association Oxygène de Messadine cible spécifiquement le secteur touristique de Sousse.

« Ces douze initiatives incarnent l’esprit de BeMed : agir localement pour un impact global, » souligne l’association fondée en 2015 à l’initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco.

BeMed : 10 ans d’engagement pour une Méditerranée sans plastique

Une alliance méditerranéenne pour l’avenir

Au-delà du financement, BeMed s’engage à créer une dynamique de réseau entre ces acteurs du changement. La mission de l’association est claire : transformer cette mosaïque d’initiatives en un mouvement cohérent pour une Méditerranée libérée du plastique.

Soutenue par des organisations prestigieuses comme la Fondation Didier et Martine Primat ou le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, BeMed témoigne de l’engagement monégasque dans la protection de notre patrimoine maritime commun.