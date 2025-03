BeMed : 10 ans d’engagement pour une Méditerranée sans plastique

Il y a dix ans, alors que la pollution plastique en Méditerranée était encore un sujet peu médiatisé, une poignée d’acteurs visionnaires décidait de passer à l’action.

Cela fait dix ans maintenant que l’initiative Beyond Plastic Med (BeMed) se bat pour un avenir plus propre en Méditerranée en soutenant les acteurs de terrain et en coordonnant des actions à travers toute la région. Depuis sa création en 2015, BeMed a investi plus de quatre millions d’euros et soutenu 113 projets dans quinze pays méditerranéens. Ces projets ont touché des zones sensibles et ont permis de mettre en place des solutions concrètes pour la réduction du plastique.

Publicité

« Dans le cadre d’un appel à projets, nous avons reçu une proposition de Surfrider Europe pour organiser une conférence internationale sur le sujet. A cette occasion, une véritable dynamique s’est instaurée entre les différents acteurs. Pour poursuivre cet effort, nous avons pris la décision de créer BeMed », a déclaré Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Lucile Courtial, Secrétaire exécutive de BeMed, a notamment expliqué au micro de Monaco Info : « Chaque année, on invite des membres de notre communauté, on fédère ces acteurs et on les réunit pour échanger sur les projets en cours, les solutions trouvées, les difficultés rencontrées, pour s’assurer que chacun apprenne de l’expérience des uns et des autres ». Ce dialogue et ce partage de bonnes pratiques sont essentiels pour multiplier les actions réussies et s’assurer qu’elles aient un impact durable.

Ce travail de coordination a également permis la création d’un dialogue fructueux entre les scientifiques, les entreprises et les sociétés civiles, tous unis pour combattre un fléau mondial qui menace l’équilibre des écosystèmes marins. Dans cette dynamique, BeMed a lancé des initiatives innovantes comme la transition des hôtels vers un tourisme durable, avec la suppression des plastiques à usage unique, prouvant qu’il est possible de changer les habitudes tout en préservant la qualité des services.

À l’horizon de cette décennie de lutte, BeMed abritée par la Fondation Prince Albert II de Monaco, poursuit son engagement avec des projets tels que BeMed+ qui vise à capitaliser sur les succès passés pour intensifier la lutte contre la pollution plastique, avec des zones pilotes en Albanie et en Tunisie.

La Fondation Prince Albert II de Monaco active en Asie