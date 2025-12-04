Le Prince Albert II inaugure une exposition sur le handisport au Larvotto

Le Prince Albert II a inauguré l'exposition photographique Au-delà des limites de Romain de Sigalas sur la promenade du Larvotto © Stéphane Danna Direction de la Communication

Le Souverain a ouvert l’exposition photographique « Au-delà des limites » à l’occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap.

Le Prince Albert II a inauguré le 2 décembre l’exposition photographique de Romain de Sigalas sur la promenade du Larvotto, en présence de nombreuses personnalités. Cette installation à ciel ouvert, visible jusqu’au 4 janvier 2026, présente des clichés de compétitions internationales de handisport et s’inscrit dans la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap.

Monaco mobilisée pour l’inclusion

La Principauté, désignée Capitale mondiale du sport 2025, a choisi de placer le handisport au cœur de cette journée symbolique. Depuis 2023, le Gouvernement Princier déploie, à travers le département des affaires sociales et de la santé, la politique Handipact qui promeut des actions concrètes en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

L’exposition de Romain de Sigalas vise à sensibiliser le grand public au quotidien et aux réussites sportives des personnes en situation de handicap, en immortalisant des moments de compétitions internationales où se conjuguent dépassement de soi et excellence athlétique.

Le Grimaldi Forum récompensé

La matinée du 3 décembre s’est poursuivie au Méridien Beach Plaza avec la remise du Trophée Handipact 2025, décerné cette année au Grimaldi Forum pour l’attention portée à l’inclusion lors de l’exposition « Couleurs ». Cette distinction salue les efforts déployés par l’établissement culturel pour rendre ses événements accessibles à tous les publics.

L’événement a accueilli l’intervention de Gaël Rivière, champion olympique de cécifoot et président de la Fédération Française Handisport. Le sportif a partagé son parcours inspirant en démontrant que le handicap ne constitue pas un obstacle à l’accomplissement professionnel et personnel.