Le Prince Albert II accompagne l’évaluation du Centre Scientifique de Monaco

Réuni pendant trois jours fin novembre, le Comité de perfectionnement du CSM a passé au crible quatre années de recherche et tracé les orientations futures de l’établissement.

Le Centre Scientifique de Monaco (CSM) ont accueilli du 26 au 28 novembre son Comité de perfectionnement, instance chargée d’évaluer les travaux menés par l’institution. Une session qui revêt un caractère particulier puisqu’elle intervient après un renouvellement complet de la gouvernance : nouveau président du Conseil d’administration, nouvelle directrice scientifique et nouvelle secrétaire générale ont pris leurs fonctions au cours de l’année 2025.

Des avancées saluées dans plusieurs domaines

Les équipes des départements de biologie marine, polaire et médicale, ainsi que la plateforme de biologie moléculaire, ont présenté leurs résultats devant ce panel d’experts issus des plus grands centres de recherche français. Présidé par le professeur Dominique Doumenc, du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, le comité a souligné les progrès réalisés dans plusieurs thématiques émergentes et le renforcement des collaborations internationales. À l’issue de ces trois jours d’échanges, le Prince Albert II est venu à la rencontre des membres du Comité de perfectionnement et saluer le travail de l’équipe de direction du CSM au Musée Océanographique.

Le Souverain et la direction du CSM La directrice scientifique du CSM, Sylvie Tambutté © CSM Le Professeur Dominique Doumenc, Président du Comité de perfectionnement © CSM

Biodiversité et santé humaine au cœur des enjeux

Les évaluateurs ont particulièrement relevé la dynamique interdisciplinaire entre les équipes, qui s’inscrit dans les défis environnementaux actuels. « La recherche sur le vivant est plus essentielle que jamais », a déclaré la Dr Sylvie Tambutté, directrice scientifique du CSM dans un communiqué. Le comité, composé de dix-huit spécialistes, rendra ses recommandations stratégiques dans les prochaines semaines.