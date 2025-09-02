Record d’affluence pour l’exposition Couleurs ! du Grimaldi Forum

L’événement culturel de l’été a attiré 76 500 visiteurs en moins de deux mois et rejoint le cercle très fermé des expositions les plus populaires de Monaco.

L’exposition Couleurs ! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou vient de boucler un été exceptionnel au Grimaldi Forum. Du 8 juillet au 31 août, plus de 75 000 personnes ont franchi les portes du centre culturel monégasque pour découvrir cette proposition artistique. Un succès qui propulse l’événement dans le top trois historique du Grimaldi Forum. Seules les expositions consacrées à Claude Monet et à Grace Kelly avaient atteint de tels niveaux de fréquentation. « C’est un grand succès, à la fois en termes de fréquentation et de notoriété », se réjouit Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum.

© Grimaldi Forum Monaco – Eric Zaragoza

Le concept imaginé par Didier Ottinger, directeur adjoint du Musée national d’art moderne, brisait les codes traditionnels. Plus d’une centaine d’œuvres du XXe siècle étaient présentées par couleurs dans un gigantesque tambour chromatique. Picasso, Matisse, Kandinsky, Basquiat, Dalí ou Modigliani se côtoyaient dans cette scénographie révolutionnaire.

40% de moins de 25 ans

Le chiffre fait sensation : près de 40% des visiteurs avaient moins de 25 ans. Un exploit rare pour une exposition d’art classique. Les jeunes, habituellement peu présents dans les musées, ont massivement répondu présent cet été. L’ambiance familiale a aussi marqué cette édition. « L’exposition a su créer du lien, du dialogue, elle était majoritairement visitée à plusieurs, en famille, en couple ou entre amis. Et elle a attiré de nombreux jeunes, c’est très encourageant pour l’avenir », souligne Sylvie Biancheri. Les réseaux sociaux ont d’ailleurs explosé avec des milliers de publications et de partages.

© Grimaldi Forum Monaco – Eric Zaragoza

Le parcours mêlait art contemporain et design avec des pièces de Ron Arad, Jean Prouvé, Ettore Sottsass et Philippe Starck. Sept espaces monochromatiques proposaient une expérience multisensorielle inédite, enrichie de créations sonores et d’ambiances olfactives signées par la Maison Fragonard.

© Grimaldi Forum Monaco – Éric Zaragoza

L’été 2026 accueillera « Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours ». En 2027, une rétrospective Magritte est programmée. Deux rendez-vous qui s’annoncent déjà comme des événements majeurs de la scène culturelle monégasque.