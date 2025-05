Grand Prix : le Prince Albert II et la Princesse Charlène rendent visite aux enfants malades de l’association MLD

Le Couple Princier a rendu une visite surprise aux enfants de l’association Monaco Liver Disorder (MLD), juste avant qu’ils assistent aux premiers essais de Formule 1 du Grand Prix.

Le moment était déjà magique pour les enfants malades, invités par l’association MLD à assister à cette deuxième journée de Grand Prix. Une aventure rendue possible grâce au soutien de Mélissa Kergal, directrice de l’agence d’évènementiel m Agency (Crown Luxury Group). Au balcon, sur le rooftop de l’immeuble Albatros, Martin, Lucas, Ezio – leurs proches et bien d’autres – ont les yeux rivés sur la piste en contrebas, où les bolides de Formule 3 fusent.

Pour Carla Fadoul Shechter, fondatrice de l’association, la première surprise consistait à leur donner « une chance unique d’être aux premières loges pour assister à un évènement hors du commun. Il n’est pas question de parler de maladies aujourd’hui. Nous sommes en famille, je pars du principe qu’il faut toujours positiver ». Cela fait désormais une quinzaine d’années que la fondatrice de MLD croit dur comme fer que ces moments de joies ont des vertus thérapeutiques pour ces jeunes éreintés par leur combat quotidien contre les maladies hépatiques et les cancers.

Carla Shechter : « J’ai rendu l’hôpital joli pour mon fils »

Présents avec leur famille, ces jeunes âgés de 6 à 21 ans, ont pu regarder les qualifications de Formule 3 sous un soleil radieux et avec une vue imprenable sur une ligne droite. Les bouchons vissés dans les oreilles, au bord du balcon, Ezio est impressionné : « Ça me fait bizarre de voir les voitures en vrai. Normalement je ne suis pas trop la F1, seulement un peu la télé avec mon beau père. Là déjà pour la Formule 2, le bruit est fort ! » Lucas, attend pour sa part l’entrée en piste des protagonistes des grosses écuries : « Je suis à l’origine un grand fan de Mac Laren, ils font une bonne saison jusque là. Côté pilote je supporte Hamilton, c’est un pilote expérimenté qui a toujours une bonne gestion des courses donc j’attends avec impatience les premiers résultats de Ferrari pendant les essais ».

Un temps d’échange avec le Prince et la Princesse

Sur la terrasse, l’effervescence bat son plein : les passionnés de courses sont rivés au balcon tandis que d’autres dessinent des voitures. « Une deuxième surprise les attend. J’ai prévenu les parents que le Prince Albert II et la Princesse Charlène nous rendraient visite avant le déjeuner pour passer un moment à échanger avec les jeunes », glisse Carla Fadoul Shechter.

© Axel Bastello / Palais princier

À la fois impressionnés et curieux, ces derniers se sont attablés avec le Couple Princier après les avoir salué. « J’étais déjà allé au Palais, mais c’est vraiment incroyable de voir un prince dans la vraie vie aussi proche de nous. Il m’a même dit gentiment bonjour et demandé comment je vivais cette expérience », témoigne Martin, assis à la gauche du Prince, des étoiles plein les yeux et le sourire aux lèvres. Mission accomplie.

Carlo soutient Monaco Liver Disorder dans un défi cycliste solidaire