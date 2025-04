Carlo soutient Monaco Liver Disorder dans un défi cycliste solidaire

L’application monégasque de paiement s’engage aux côtés de l’association MLD pour un ultra-trail à vélo de 662 km au profit des enfants atteints de maladies rares du foie.

Connue pour son soutien au commerce local, l’application monégasque Carlo s’associe à l’association Monaco Liver Disorder (MLD) dans une action caritative d’envergure. Un défi sportif exceptionnel porté par un cycliste déterminé permettra de collecter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés souffrant de maladies hépatiques rares.

Publicité

Carlo App revoit son programme de parrainage

Philippe Choquet : un cycliste au grand cœur

Le vendredi 30 mai prochain à 10h, place du Palais Princier, Philippe Choquet s’élancera pour un défi titanesque : parcourir les 662 kilomètres séparant Monaco d’Andorre en seulement 36 heures. Cet employé monégasque de 54 ans, cycliste expérimenté, affrontera un dénivelé positif total de 7270 mètres, pour terminer son périple au col d’Envalira, point culminant des Pyrénées à 2408 mètres d’altitude.

Sa préparation est à la hauteur du challenge : 1200 kilomètres mensuels avec au moins 10 000 mètres de dénivelé positif, et des sorties d’environ 200 kilomètres pour développer son endurance. Durant l’épreuve, il sera accompagné d’un véhicule de soutien équipé de matériel de dépannage et de secours, lui permettant d’effectuer des pauses en cas de besoin.

© MLD

Un partenariat au service des enfants malades

Fondée en 2019, Carlo s’est imposé comme un acteur incontournable de l’économie locale monégasque. Avec plus de 670 commerçants partenaires et 25 associations présentes sur la plateforme, l’application qui récompense les achats de ses utilisateurs avec 5% de cashback étend désormais son action au domaine caritatif.

Monaco Liver Disorder, créée et présidée par Carla Shechter, œuvre pour humaniser le séjour hospitalier des enfants atteints de maladies rares du foie. L’association transforme les environnements médicaux en espaces plus chaleureux et accueillants, offrant ainsi un parcours de soins plus réconfortant pour les jeunes patients et leurs familles.

© MLD

L’application Carlo impose un nouveau plafond de dépenses

Des dons simplifiés via l’application

L’engagement de Carlo se matérialise par une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de soutenir directement MLD depuis l’application. En quelques clics seulement, chacun peut contribuer à cette cause locale, illustrant parfaitement la mission de Carlo : allier développement économique et solidarité de proximité.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des valeurs portées par l’application : proximité, engagement et solidarité envers la communauté monégasque.

Faire un don à la Fondation Princesse Charlène devient facile grâce à l’application Carlo