Immobilier à Monaco : le prix moyen d’un logement neuf dépasse les 40 millions d’euros

Moins de logements neufs vendus, mais des reventes en forte accélération : le marché immobilier monégasque confirme en 2025 sa capacité à maintenir des volumes records tout en se restructurant en profondeur.

Avec 493 transactions enregistrées en 2025, soit 5,8 % de plus qu’en 2024, et un volume total maintenu à 5,9 milliards d’euros, le marché immobilier de la Principauté s’avère plus résilient qu’il n’y paraît.

Derrière cette stabilité apparente se jouent en réalité deux dynamiques opposées : un recul marqué des premières ventes de biens neufs, compensé presque à l’euro près par une explosion du marché secondaire. Pour Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-ministre de l’équipement, de l’environnement et de l’urbanisme, cet observatoire est précieux : « il nous permet d’objectiver les dynamismes du marché sur l’année écoulée, et on sait ô combien c’est un marché qui attire l’attention. »

© Direction des services fiscaux, IMSEE

Les ventes primaires reculent de 36,6 % en volume et de 29,1 % en valeur, sans pour autant perdre leur caractère d’exception : sur les 64 transactions enregistrées, 35 ont dépassé 20 millions d’euros, soit plus de la moitié des ventes. Cinq transactions ont même franchi le seuil des 100 millions d’euros.

Les reventes, elles, atteignent un niveau record à 3,2 milliards d’euros, en hausse de 49,1 % en valeur. Le Larvotto en offre l’illustration la plus saisissante avec 13 transactions seulement, et pourtant 851,9 millions d’euros, un volume multiplié par cinq en un an.

© Direction des services fiscaux, IMSEE

Des prix qui atteignent de nouveaux sommets

L’IMSEE a adopté cette année une nouvelle méthode d’estimation du prix au mètre carré, intégrant ventes, reventes et période de construction des biens. Pour Pierre-André Chiappori, Conseiller de Gouvernement-ministre des finances et de l’économie, la richesse de ces nouveaux outils statistiques est capitale : « plus on utilise des modèles riches et sophistiqués, meilleure sera la politique qu’on pourra mettre en place. » Le prix moyen au mètre carré s’établit à 57 569 € en 2025, deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré. Le Larvotto franchit pour la première fois le seuil symbolique des 70 000 € le mètre carré, à 71 167 €.

Le prix moyen des ventes a progressé de près de 12 % en un an pour établir un record absolu à 40,8 millions d’euros. Le prix médian demeure lui aussi à un niveau très élevé : une vente sur deux s’est conclue à 21,2 millions d’euros ou plus.