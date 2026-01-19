Du Jardin Exotique au Marché de la Condamine : les projets de la Mairie de Monaco en 2026

Le maire et le Conseil communal présentent leurs voeux à la presse le 19 janvier © Mairie de Monaco

Le maire Georges Marsan a dressé le bilan d’une année 2025 marquée par des records de fréquentation et l’ouverture de la Médiathèque Caroline.

Dans la salle des mariages de la Mairie, le maire de Monaco, Georges Marsan, a présenté ses vœux à la presse ce lundi 19 janvier. Accompagné de plusieurs membres du Conseil communal, il a dressé un bilan de l’année écoulée et dévoilé les projets majeurs qui marqueront 2026.

Une année 2025 riche en réalisations

L’année passée a vu l’aboutissement de plusieurs projets d’envergure. L’Auditorium Marc-César Scotto, au niveau inférieur de l’Académie de Musique Prince Rainier III, a été entièrement rénové. Cet équipement de 75 places, doté des dernières technologies, représente selon le maire « un magnifique outil pédagogique destiné à l’enseignement et à la jeunesse ».

Autre réalisation phare : l’ouverture de la Médiathèque Caroline en décembre dernier. Ce bâtiment de 2 500 m², situé dans l’îlot Pasteur, réunit désormais l’ensemble des collections de la bibliothèque, de la vidéothèque-sonothèque et de la ludothèque. Plus de 200 000 documents y sont accessibles gratuitement. « Initié il y a plus de quinze ans, ce projet est devenu réalité en décembre dernier. C’est une structure gratuite, ouverte à tout public, dédiée à la culture dans toute sa diversité (…) 544 demandes d’adhésion ont été enregistrées entre le 11 et le 31 décembre », se félicite Georges Marsan.

Les manifestations communales ont également connu un succès record. Le Village de Noël a cumulé plus de 668 000 entrées, soit 20 000 de plus que l’année précédente. La patinoire sur glace, de retour après plusieurs années d’absence, a comptabilisé plus de 27 200 passages depuis son installation en décembre, dont 1 400 pour la seule soirée du 31 décembre. La Foire Attractions a quant à elle franchi le cap des 704 000 entrées.

Le maire et le Conseil communal présentent leurs voeux à la presse lundi 19 janvier 2026 © Mairie de Monaco

2026 : une année « pivot » pour la Principauté

Georges Marsan a qualifié 2026 d’année « stratégique » et « charnière » pour la commune. Parmi les projets attendus figure la réouverture du Jardin Exotique à la fin du mois de mars. Fermé depuis 2020 pour d’importants travaux de sécurisation, ce site emblématique a bénéficié d’un investissement de 17 millions d’euros de l’État et 1,5 million de la Mairie. « Consolidation des rochers, remplacement des passerelles, nouvel espace d’accueil conçu par l’architecte Frédéric Jaunin » : le maire promet un site complètement remis à neuf.

Le coup d’envoi des travaux de restructuration du Marché de la Condamine a été donné ce 19 janvier. Pendant treize mois, les commerçants seront accueillis dans les kiosques temporaires sur la Place d’Armes. Un chantier de modernisation estimé à 13,3 millions d’euros qui devrait se prolonger jusqu’à la fin de l’année 2026, pour une réouverture début 2027.

L’Espace Lamartine rouvrira cet été après un important dégât des eaux, tandis que la nouvelle salle de spectacle « Live by Léo Ferré », d’une capacité de 1 900 personnes, sera inaugurée au dernier trimestre dans l’îlot Pasteur. La piscine Saint-Charles, entièrement rénovée sur le plan technologique, a quant à elle rouvert ses portes ce lundi.

La petite enfance et les seniors au cœur des priorités

La politique en faveur des familles se poursuit avec l’ouverture prévue en septembre d’une nouvelle crèche dénommée « Aïda » dans la résidence Emera. L’établissement de 700 m² accueillera 30 berceaux supplémentaires, portant la capacité totale du service Petite enfance à près de 430 enfants.

Le Jardin Exotique de Monaco est en travaux depuis 2020 © Mairie de Monaco

Pour les seniors, l’année sera marquée par les 40 ans du service téléalarme, dont le parc a été intégralement modernisé en 2024-2025. Georges Marsan a également mis en avant les initiatives environnementales de la Mairie, notamment le Repair Café et la « petite boîte » – un doggy bag distribué gratuitement aux commerçants monégasques à l’intention de leurs clients – et prochainement mise à l’honneur au Parlement européen.

« La Mairie est plus que jamais une institution de proximité pour apporter aux administrés des services et des équipements qui participent concrètement à la politique d’attractivité menée par le Gouvernement Princier », a conclu le maire en remerciant l’ensemble des services communaux et leurs responsables.