La piscine Saint-Charles rouvre ses portes après six mois de travaux

La piscine Saint-Charles, gérée par le service municipal des sports et des Associations, est située en plein cœur du quartier de Monte-Carlo © Marie de Monaco

L’équipement municipal de Monte-Carlo accueille de nouveau le public à partir du 19 janvier.

Les Monégasques et résidents pourront bientôt à nouveau plonger dans le bassin de l’avenue Saint-Charles. Fermé depuis juillet 2025, le complexe aquatique termine sa période de maintenance et reprendra ses activités le 19 janvier 2026.

La salle de sport étoffe son offre avec l’arrivée de neuf vélos de spinning. Les amateurs de renforcement musculaire pourront tester les cours de body sculpt. Ces deux disciplines viennent enrichir la palette des séances de gym douce déjà proposées comme le pilates ou les cours d’oxygène. L’installation maintient son bassin de 18 mètres sur 12 avec une température d’eau comprise entre 28 et 32 degrés.

© Marie de Monaco

Les activités aquatiques reprennent leur rythme habituel : aquagym, aqua dos, aqua bike, aqua trampo fitness et stretching. Les futures mamans retrouvent les cours de natation prénatale. Les tout-petits peuvent s’inscrire aux séances de bébés nageurs via le site de la mairie.

Horaires

Hors vacances scolaires, la piscine ouvre du lundi au vendredi, ainsi que le dimanche. Les horaires varient selon les jours. Le lundi, le bassin est accessible de 13h30 à 20h30. Le mardi et le jeudi proposent des créneaux de journée, de 10h15 à 17h et de 13h30 à 17h respectivement. Le mercredi offre deux plages horaires : une matinale de 7h15 à 12h et une en soirée de 17h30 à 20h30. Le vendredi ouvre de 11h à 15h30. Le dimanche accueille les nageurs de 7h30 à 13h30.

Pendant les vacances scolaires, le samedi s’ajoute au planning avec une ouverture de 8h30 à 15h30. À noter que les caisses ferment 30 minutes avant l’évacuation du bassin et que le port du bonnet est obligatoire.