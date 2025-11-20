Une œuvre d’art de Mr OneTeas au cœur du podcast du Conseil de l’Europe

Ode à la liberté est un puzzle de 100 pièces réalisées par 100 personnes © Photo Stephane Danna / Direction de la Communication

À l’occasion de la Fête nationale, le Conseil de l’Europe met à l’honneur l’œuvre Ode à la liberté de l’artiste Anthony Alberti dans le quatorzième épisode de sa série de podcasts L’Atelier de l’Europe.

Produite par le Conseil de l’Europe, cette série invite les auditeurs à découvrir sa collection d’œuvres d’art, l’une des plus méconnues des institutions européennes. Ode à la liberté est une création participative composée de 100 pièces peintes par 100 personnes. À la croisée de l’art urbain, de l’engagement citoyen et d’un message profondément humaniste, l’œuvre célèbre la liberté, la paix et les droits humains. Par son format mosaïque, elle symbolise la diversité qui compose l’Europe et l’espoir d’un avenir commun.

Mr OneTeas, l’engagement artistique au service des causes

Un artiste autodidacte et curieux

Mr OneTeas débute le graffiti en 2005 et développe une signature visuelle nourrie de ses voyages et rencontres. Graffeur, peintre, photographe et sculpteur, il a réalisé plus de 400 œuvres, souvent issues de matériaux récupérés auxquels il offre une seconde vie, dans une démarche à la fois esthétique et critique. Cette œuvre a été offerte par la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe le 2 octobre 2024, lors de la visite du Prince Albert II à Strasbourg, célébrant les 20 ans de l’adhésion monégasque à l’Organisation. Depuis sa création en 1949, le Conseil de l’Europe a rassemblé près de 150 œuvres (peintures, sculptures, tapisseries) réparties principalement au Palais de l’Europe et au Palais des Droits de l’Homme.

L’Atelier de l’Europe explore cette collection singulière, du buste de Churchill à un fragment du mur de Berlin, en passant par des œuvres contemporaines. Le podcast est réalisé en partenariat avec Les Passagers du Son et le collectif Micro-sillons, avec la collaboration de Charlotte Roux, Antoine Auger et Anne Kropotkine, spécialistes du documentaire sonore et de l’histoire.