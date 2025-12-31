Disparition de Margareth, le rhinocéros chéri du Prince Rainier III

Le rhinocéros blanc Margareth est décédé cette semaine à l'âge de 43 ans au parc zoologique African Safari de Plaisance du Puy © mathieu_wlp

Le parc African Safari annonce la mort de sa plus ancienne pensionnaire, survenue dans la nuit de Noël, après quinze années passées au Jardin Animalier Rainier III.

Le rhinocéros blanc Margareth s’est éteint dans la nuit du 24 au 25 décembre au Zoo African Safari de Plaisance du Puy, où elle coulait des jours paisibles depuis 2001. À 43 ans, elle détenait le statut de femelle rhinocéros la plus âgée de France et constituait la doyenne de l’établissement.

L’animal a rendu son dernier souffle dans son sommeil, sans souffrance apparente. L’autopsie pratiquée a mis en évidence des lésions cardiaques, pulmonaires et rénales cohérentes avec son âge avancé. Les équipes vétérinaires assuraient un suivi régulier de son état de santé, qui s’était brusquement détérioré le 24 décembre malgré les soin prodigués.

Quinze années passées dans la Principauté

Après avoir connu des débuts difficiles dans une ménagerie itinérante durant deux années, Margareth fut recueillie en 1986 par le Prince Rainier III au Jardin Animalier Rainier III. Elle y passa quinze ans avant son transfert en région toulousaine.

Surnommée « Margot » ou « la Princesse » par les équipes animalières, cette femelle de 1,5 tonne se distinguait par son tempérament calme et affirmé. « Elle venait contre moi pour se faire gratter derrière les oreilles, elle avait une vraie connexion avec ceux qui prenaient soins d’elle », a indiqué sur Facebook le directeur du parc animalier monégasque. « Le prince Rainier avait une affection toute particulière pour elle, comme en témoigne notre photo de couverture. »

Elle appréciait la tranquillité de son bâtiment et manifestait une générosité remarquable en partageant sa nourriture avec les antilopes du safari.

African Safari contribue au Programme européen pour les espèces menacées (EEP) visant à préserver les rhinocéros blancs, dont les populations sauvages subissent le braconnage intensif et la destruction progressive de leur habitat naturel.