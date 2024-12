Le Jardin Animalier Rainier III célèbre ses 70 ans !

Le 25 décembre 1954, le Centre d’Acclimatation Zoologique de Monaco ouvrait ses portes au public, sous l’impulsion du Prince Rainier III, passionné par le monde animal.

Depuis sa création, le parc n’a cessé de se transformer. Agrandi et réaménagé à plusieurs reprises, il a toujours mis un point d’honneur à garantir le bien-être de ses animaux et à offrir une expérience agréable aux visiteurs. Aujourd’hui, devenu le Jardin Animalier Rainier III, cet espace, soutenu par le Prince Albert II, continue d’incarner l’amour du Prince Rainier III pour la faune et la flore.

Pour ses 70 ans, l’équipe du Jardin Animalier Rainier III a exprimé sa fierté de fêter cet anniversaire et a publié sur ses réseaux sociaux quelques images du parc animalier à ses débuts.

Présentation du parc aux personnalités, le 24 décembre 1954 © Jardin Animalier Rainier III

Situé au flanc sud du Rocher, le Jardin Animalier Rainier III abrite près de 300 animaux de 60 espèces différentes. On y trouve des oiseaux exotiques, des tortues, des caïmans, des reptiles, des primates et des animaux de ferme. Aucun de ces animaux n’a été acheté. Ils sont recueillis suite à des dons, des abandons ou des saisies douanières.

Lorsque les conditions de vie ne sont plus adaptées, les animaux sont transférés dans des structures plus appropriées.

Archive © Jardin Animalier Rainier III

Pour rappel, le site est actuellement fermé pour des travaux de sécurisation de la falaise.

