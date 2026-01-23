Sainte Dévote 2026 : comment se déplacer à Monaco le 26 janvier ?

Voici tout ce qu'il faut savoir pour naviguer dans Monaco lundi 26 janvier 2026 © Direction de la Communication

Les célébrations de la Sainte Dévote, lundi 26 janvier, vont chambouler la circulation dans la Principauté. Voici ce qui vous attend si vous devez vous déplacer ce jour-là.

Comme chaque année, la fête de la Sainte Dévote, patronne de Monaco, rassemble des milliers de Monégasques et de résidents autour de la place Sainte Dévote et du quai Albert Ier. Entre la procession religieuse qui défile dans les rues et l’embrasement spectaculaire de la barque en soirée, cette tradition ancestrale nécessite une organisation millimétrée.

Vous voulez assister aux cérémonies ? Arrivez tôt

Si vous comptez voir la procession ou l’embrasement de la barque, prévoyez d’arriver dès 17h30. Les forces de l’ordre installeront deux zones sécurisées avec contrôle des sacs à l’entrée : une sur la place Sainte Dévote pour la procession, l’autre sur le quai Albert Ier pour assister au spectacle de la barque enflammée.

→ Contrôles de sécurité dès 17h30

→ Deux zones d’accès : place Sainte Dévote et quai Albert Ier

→ Vérification des sacs à l’entrée

Vous prenez le train ? Changez vos habitudes

© Direction de la Communication

Mauvaise nouvelle pour les usagers de la gare : à partir de 17h30, impossible de passer par le vallon Sainte-Dévote. Les escaliers qui descendent vers l’église seront également fermés. La seule option : emprunter la galerie Sainte-Dévote pour rejoindre la rue Grimaldi. Un petit détour qui vous évitera bien des déconvenues.

→ Vallon Sainte-Dévote fermé dès 17h30

→ Escaliers Sainte Dévote également inaccessibles

→ Passage obligatoire par la galerie Sainte-Dévote vers la rue Grimaldi

Les routes à éviter absolument

Entre 18h15 et 19 heures, oubliez la route de la piscine si vous venez de l’avenue J.F. Kennedy. Elle sera totalement bloquée. Et si vous circulez entre 18h45 et 19h45, attendez-vous à des arrêts temporaires sur le boulevard Albert Ier, l’avenue JF Kennedy et l’avenue d’Ostende. Le temps que la procession passe, puis que la barque soit embrasée.

→ Route de la piscine fermée de 18h15 à 19 heures

→ Coupures ponctuelles de 18h45 à 19h45 sur le boulevard Albert Ier

→ Avenue JF Kennedy et avenue d’Ostende également concernées

Qui était sainte Dévote et pourquoi brûle-t-on sa barque ?

Bus et parkings : patience recommandée

Les lignes de bus 1, 2, 3 et 6 vont tourner au ralenti, tout comme les bus ZOU ! 600 et 80 qui relient Monaco aux communes voisines. Si vous stationnez dans un parking public, des panneaux d’information vous indiqueront les éventuels changements d’accès. Mais le mieux reste encore de laisser votre voiture au garage ce soir-là.

→ Lignes urbaines perturbées : 1, 2, 3 et 6

→ Lignes interurbaines touchées : ZOU ! 600 et 80

→ Affichettes d’information dans les parkings publics