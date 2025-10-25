Street Nav : une nouvelle application GPS adaptée aux personnes handicapées à Monaco

Il s’agit d’un dispositif numérique destiné à faciliter les déplacements sur le territoire des personnes à mobilité réduite © Manuel Vitali - Direction de la Communication

La Principauté met en service depuis ce jeudi 23 octobre un outil numérique qui calcule des itinéraires personnalisés selon le type de handicap de l’utilisateur.

Street Nav est disponible sur les smartphones des Monégasques. L’application ne se contente pas de tracer le chemin le plus court : elle intègre les contraintes réelles du terrain. Escaliers, pentes raides, ascenseurs en panne ou chantiers en cours sont pris en compte dans le calcul des itinéraires. Chaque utilisateur renseigne son type de handicap et l’algorithme propose le trajet le plus praticable.

Le projet résulte d’une collaboration entre le département des affaires sociales, la délégation interministérielle de la transition numérique et plusieurs associations de personnes handicapées. Ces dernières ont participé aux tests pour valider la pertinence des informations fournies.

Un outil pour tous les profils

« Cette réalisation traduit la volonté de la mise en œuvre de la politique « Handipact » visant à l’inclusion de toutes les personnes en situation de handicap. Cette application va permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite qu’elles soient résidentes, salariées ou simples visiteurs », indique Christophe Robino, ministre des affaires sociales. Le dispositif s’adresse autant aux Monégasques qu’aux touristes de passage dans la Principauté.

Street Nav s’inscrit dans la politique « Handipact » menée par le gouvernement princier pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées. Au-delà de l’aspect pratique, l’outil vise à renforcer l’autonomie des utilisateurs dans leurs déplacements quotidiens. Les données sont mises à jour régulièrement pour refléter l’état actuel de la voirie et des équipements publics. L’application est disponible en téléchargement gratuit sur iOS et Android.