Lingots ou pièces (Napoléons) : quelle forme d’or faut-il privilégier pour investir ?

Le lingot s’adresse à une logique de placement différente, souvent réservée aux capitaux plus importants / Photo DR

Face à l’incertitude économique et à l’inflation, l’or demeure le rempart ultime pour protéger son pouvoir d’achat. Si la décision de placer une partie de son épargne dans le métal jaune est souvent vite prise, le choix du support physique suscite davantage d’hésitations.

Entre la lourdeur symbolique du lingot et la divisibilité pratique du célèbre Napoléon, la stratégie patrimoniale diffère radicalement. Voici donc une analyse claire de ces deux formats qui vous aidera à prendre la bonne décision.

Le Napoléon (Pièces) : La carte de la souplesse et de la « Prime »

Les pièces d’or et plus particulièrement le 20 Francs Napoléon (ou « Marianne Coq ») offrent un atout majeur que le lingot ne possède pas : la fractionnabilité. En effet, contrairement à un bloc monolithique, vous pouvez céder votre stock unité par unité en fonction de vos besoins précis de trésorerie.

Cette souplesse est idéale pour l’épargnant qui souhaite se constituer un capital progressivement, mois après mois. De plus, les pièces bénéficient d’un mécanisme financier puissant appelé la « prime ». Autrement dit, en période de forte demande ou de crise, la valeur d’échange de la pièce peut grimper bien au-delà de la valeur intrinsèque de son poids en or fin.

Il s’agit d’un effet de levier spéculatif très recherché. Par exemple, si vous vous rendez dans une agence spécialisée pour un achat or Cannes ou dans votre ville, vous constaterez que certains millésimes rares ou très demandés se négocient avec une surcote significative.

Le Lingot : pour l’investissement pur et les gros volumes

À l’opposé, le lingot s’adresse à une logique de placement différente, souvent réservée aux capitaux plus importants. D’une part, il se distingue par une fiscalité à l’achat avantageuse (absence de TVA comme pour les pièces) et surtout par une prime quasi nulle.

En réalité, vous ne payez que la quantité exacte de métal précieux, sans surcoût lié à l’histoire, à la frappe ou à l’esthétique de l’objet. C’est de l’or financier à l’état pur.

Cependant, son indivisibilité constitue une contrainte technique non négligeable. Il est en effet impossible de « scier » un lingot de 1 kg pour récupérer quelques milliers d’euros en cas d’imprévu. Néanmoins, pour sécuriser un patrimoine substantiel issu d’une vente immobilière ou d’un héritage, c’est la solution la plus compacte et la plus dense en valeur.

Que vous réalisiez un achat or Toulon, à Paris ou à l’étranger, le lingot (et ses déclinaisons en lingotins de 50 g à 500 g) reste le standard international reconnu partout.

En définitive, l’arbitrage entre ces deux supports dépend surtout de votre horizon de placement et de votre surface financière. Alors que les pièces offrent liquidité et potentiel d’appréciation supplémentaire, le lingot optimise le coût de revient pour les gros volumes. Finalement, la stratégie la plus avisée consiste souvent, si votre budget le permet, à diversifier votre portefeuille en détenant les deux.