Коронавирус в Монако: бытовое насилие, урезанный бюджет Князя, маски…

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Главные новости Ковид-19 в Монако
В ЦИФРАХ
Не все из тех, кто госпитализирован в Больничном центе «Княгиня Грейс» являются жителями Княжества.
В ЦИТАТАХ
«В Монако не наблюдается существенного увеличения числа сообщений о бытовом насилие»
Селин Котталорда (Céline Cottalorda), технический советник Государственного министерства, уполномоченный по вопросам прав женщин.
Полное интервью (на французском):
«Мы хотим работать рука об руку с правительством, чтобы как можно скорее возобновить работу»
Франсис Пуадевен (Francis Poidevin), вице-президент Ассоциации гостиничной индустрии Монако.
Полное интервью (на французском):
ЗАГОЛОВКИ
Князь Альбер решил сократить бюджет Княжеского дворца: бюджет дворца будет урезан на 40%.
«Серьезность ситуации требует более строгого финансового управления, сопровождаемого значительными усилиями, в частности, с целью общего сокращения государственных расходов. В связи с этим Князь принял решение сократить расходы дворца почти на 40% с 13,2 млн. евро до 8 млн. евро. Государь полностью уверен в прочности экономической и социальной модели Княжества, позволяющей преодолеть этот кризис с беспрецедентными экономическими последствиями для его страны»
Голосование по измененному бюджету: Национальный совет Монако вчера вечером единогласно проголосовал за первый пересмотренный бюджет на 2020 год. Дефицит бюджета составляет 478 миллионов.
«Через три месяца мы собираемся использовать от 20 до 25% ликвидной части нашего конституционного резервного фонда по сравнению с 10% за три года во время предыдущего кризиса»
Жан-Луи Гринда (Jean-Louis Grinda), Председатель Комитета по государственным счетам.
«Фауст» Национального балета Монако: Балет будет показан на телеканале «Монако Инфо» сегодня вечером в 17:00 и в субботу 25 апреля в 17:00.
Маски «Сделано в Монако»: 80 тысяч масок изготовлены компанией Bettina в Монако. Вторая компания – Banana Moon – будет производить более 1000 масок каждый день.
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