Коронавирус в Монако: самоизоляции, снятие карантина, планшеты…

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Главные новости Ковид-19 в Монако

В ЦИФРАХ

На сегодняшний день 95 человек были заражены Ковид-19.

58 человек уже выздоровели.

2 человека госпитализированы, и один из них находится в реанимации.

9 человек находятся в самоизоляции под наблюдением врачей.

Не все из тех, кто госпитализирован в Больничном центре «Княгиня Грейс» являются жителями Княжества.

В ЦИТАТАХ

«В Княжестве не было пика эпидемии, которого мы так опасались, наша система здравоохранения справилась с вирусом благодаря мужеству и профессионализму наших больничных работников. Отныне мы должны продолжить бороться с вирусом, но с новыми условиями. Мы не сможем жить по-прежнему. Мы вместе ответственны за то, как мы будем жить с этим вирусом, который никто хорошо не понимает, и нам придется к этому приспособиться.»

Серж Телль, государственный министр Монако

«Отправить назад на учебу около ста учеников в две смены в трех школах легче, чем во Франции»

Изабель Боннал, директор по вопросам национального образования, молодежи и спорта

ЗАГОЛОВКИ

Снятие карантина в Монако пройдет в три этапа: Монако с 4 мая начнет снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Первый этап правительственного плана предполагает открытие магазинов. А вот рестораны, кафе и кинотеатры не будут принимать посетителей как минимум до лета. При этом снятия ограничений напрямую зависят от десяти условий. Читайте о всех подробностях

Красный Крест Монако помогает жителям Княжества справиться с кризисом: Генеральный секретарь Красного Креста Монако, Фредерик Платини рассказал нам о том, как местный комитет международной гуманитарной организации помогает Княжеству справиться с пандемией, вызванной новым коронавирусом. Читайте наше интервью

Жизнь в условиях самоизоляции: как обстоят дела у жителей Монако на карантине?: В заточении, но не в отчаянии. Джулия Морали и Карин Грамалья обе живут в Монако, обе являются мамами, а также обе состоят в группах поддержки на «Фейсбуке». Они рассказали нам о том, как проходят их дни во время карантина. Читайте дальше

Чем занимается благотворительный фонд имени Грейс Келли во время пандемии?: В разгар кризиса в сфере здравоохранения из-за пандемии коронавируса, фонд, созданный Грейс Келли, матерью Князя Альбера II, и управляемый ныне сестрой Князя Альбера принцессой Каролиной Ганноверской, не прекратил свою работу. Однако ему пришлось претерпеть некоторые внутренние изменения. Читайте наше интервью с исполнительным директором фонда Кэролайн О’Конор.

Мэрия Монако получила 100 планшетов для программы «Помощь на дому»: Мэрия Монако, в партнерстве с ассоциацией «Дети и будущее» и «Монако Телеком», подарила 100 планшетов для 100 участников программы «Помощь на дому». Пожилые люди, у которых нет интернета дома, смогут таким образом поддерживать связь со своими близкими.

Компания Société des Bains de Mer отменяет три концерта: SBM объявила об отмене концертов Катрин Рингер (4 мая), Магмы и Филармонического оркестра Монте-Карло (15-16 мая) и Дэвида Холлидэя (28 мая).

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