Le 6ème Monaco E-Prix approche, attention aux perturbations en voiture ou en bus

Aussi, certaines bornes de recharge électriques seront inaccessibles et une station Monabike a été déplacée.

Montage des installations, mise en place de stands, instauration de stationnement pour les bus… Le Monaco E-Prix est une grande manifestation qui impacte la voirie et les transports en commun. Voici le détail des changements à prévoir.

La circulation des véhicules et piétons

Le samedi 6 mai, de 5h à la fin des épreuves, la circulation des véhicules sera interdite sur :

le quai des États-Unis*

la route de la Piscine*

l’appontement Jules Soccal*

la Darse Sud*

le boulevard Albert Ier*

la place du Casino*

l’avenue des Citronniers (jusqu’à l’entrée du parking du Métropole)*

l’avenue Princesse Grace (de l’avenue des Spélugues au boulevard Louis II)*

l’avenue J.-F. Kennedy*

le boulevard Louis II*

l’avenue de la Madone (entre son intersection avec l’avenue des Spélugues et l’avenue deGrande-Bretagne)*

l’avenue de Monte-Carlo*

l’avenue d’Ostende*

l’avenue des Spélugues*

le quai Albert Ier*

l’avenue de la Costa (entre son n°3 et l’avenue d’Ostende)*

le quai Antoine Ier

la rue Grimaldi (entre la Place Sainte-Dévote et la rue Princesse Florestine)

l’avenue de la Quarantaine

le tunnel Rocher Albert Ier

le tunnel Rocher Noghès

* Les piétons ne seront également pas autorisés à circuler sur ces axes, ainsi que sur le boulevard du Larvotto (entre le rond-point menant à l’avenue de Grande-Bretagne et la rue Louis Aureglia) et dans les escaliers de la Costa et Sainte-Dévote (à l’exception des personnes munie d’un billet d’entrée ou d’un laissez-passer)

Autres changements :

le sens unique est inversé sur la rue Princesse Florestine (entre la rue Suffren Reymond et la rue Grimaldi), la rue Suffren Reymond (entre la rue Louis Notari et la rue Princesse Florestine) et dans le tunnel de Serravalle

le sens unique de circulation est suspendu sur l’avenue du Port (entre la rue Terrazzani et l’avenue de la Quarantaine)

un double sens de circulation est instauré sur la rue Grimaldi (entre la rue Suffren Reymond et la place d’Armes)

Toujours le samedi 6 mai, cette fois de 7h à 23h59, la circulation des véhicules sera interdite :

entre l’avenue des Papalins et l’avenue Albert II (dans ce sens)

sur l’avenue des Papalins (entre ses n° 13 et 39, dans ce sens)

Jusqu’au 4 juin, la circulation des véhicules est interdite :

dans le Tunnel Rocher Antoine Ier

sur le quai Antoine Ier (entre son intersection avec la route de la Piscine et son n°14) ; unevoie de circulation à double sens de circulation y est instaurée le long des bâtiments

Jusqu’au 18 juin, des sens uniques de circulation sont instaurés sur :

le quai des États-Unis, entre son intersection avec l’avenue J.F. Kennedy et la route de laPiscine (dans ce sens)

la route de la Piscine

Le stationnement des véhicules

Il est interdit de stationner sur/dans :

les rues Grimaldi, Princesse Florestine, Princesse Antoinette, Suffren Reymond et BaronSainte-Suzanne (aire deux-roues) ; les avenues des Citronniers (jusqu’à l’entrée du parking du Métropole), Princesse Grace (de l’avenue des Spélugues au boulevard Louis II), de Grande-Bretagne (entre l’avenue de la Madone et le square Winston Churchill), J.-F. Kennedy, de Monte-Carlo, d’Ostende, de la Costa (entre son n° 3 et l’avenue d’Ostende), Prince Pierre (entre ses n° 2 et 8), du Port (entre la Place d’Armes et la rue Saige), de la Quarantaine et des Spélugues ; les boulevards Albert Ier, Charles III et Louis II ; la place du Casino ; l’allée Guillaume Apollinaire, jusqu’au 6 mai, à la fin des épreuves

la rue Louis Notari, la ruelle Saint-Jean, la rue du Rocher, l’avenue Henri Dunant et l’avenue de la Madone jusqu’au 6 mai à 21h

l’avenue de Roqueville, le boulevard de Suisse (entre l’avenue de la Costa et l’avenue de Roqueville) et le passage de la Porte Rouge jusqu’au 7 mai à 23h59

la rue Princesse Antoinette, sur les aires réservées aux deux-roues, entre ses n° 5 et 9, jusqu’au 30 mai

le quai Antoine Ier et l’esplanade des Pêcheurs jusqu’au 4 juin

le quai des États-Unis, le quai Louis II, la route de la Piscine et la Darse Sud jusqu’au 18juin

l’appontement Jules Soccal jusqu’au 23 juin

Les bornes de recharge électrique

Jusqu’au 9 mai, certaines bornes Monaco ON sont neutralisées et bâchées. Il s’agit de celles situées sur :

la rue Grimaldi

la rue Louis Notari

la rue Louis Auréglia

la rue Princesse Florestine

le quai des États-Unis

l’avenue de la Madone

l’avenue de la Quarantaine

le boulevard d’Italie

Le service Monabike

La station de vélos à assistance électrique en libre-service de Sainte-Dévote a été déplacée sur la promenade Honoré II.

La circulation des bus de la CAM, à l’intérieur de Monaco

Le 6 mai, les itinéraires de la Compagnie des Autobus de Monaco seront déviés. Vous trouverez le détail via ce lien.

La circulation des bus du réseau Zou!

Les itinéraires des lignes interurbaines seront déviés :

> Samedi 6 mai de 5h à 18h30

LIGNE N°607 / NICE <> MONACO <> NICE :

Aller : Cap d’Ail > Bd Charles III > Giratoire Place du Canton > Giratoire Place d’Armes> Av Prince Pierre > Bd Rainier III > Échangeur Sainte-Dévote > Bd Princesse Charlotte > Av Saint-Michel, puis itinéraire normal à partir de l’arrêt Monte-Carlo (Tourisme) jusqu’à l’échangeur Saint-Roman

Cap d’Ail > Bd Charles III > Giratoire Place du Canton > Giratoire Place d’Armes> Av Prince Pierre > Bd Rainier III > Échangeur Sainte-Dévote > Bd Princesse Charlotte > Av Saint-Michel, puis itinéraire normal à partir de l’arrêt Monte-Carlo (Tourisme) jusqu’à l’échangeur Saint-Roman Retour : Bd d’Italie > Bd des Moulins > Bd Princesse Charlotte > Échangeur Sainte- Dévote > Bd Rainier III > Av Prince Pierre > Rue de la Colle > Giratoire Canton > Tunnel Pasteur, puis direction Cap-d’Ail

Bd d’Italie > Bd des Moulins > Bd Princesse Charlotte > Échangeur Sainte- Dévote > Bd Rainier III > Av Prince Pierre > Rue de la Colle > Giratoire Canton > Tunnel Pasteur, puis direction Cap-d’Ail Arrêts non desservis : Place d’Armes (Tunnel Serravalle), Princesse Antoinette, Monte- Carlo (Casino), Place Sainte-Dévote (Arrêts de substitution : Pont Sainte-Dévote et Honoré II)

LIGNE N°608 / MENTON <> MONACO <> MENTON :

Bd d’Italie > Bd des Moulins > Bd Princesse Charlotte > Échangeur Sainte-Dévote > Bd Rainier III > Av Prince Pierre > Rue de la Colle > Giratoire Place du Canton > Bd Charles III (arrêt Place d’Armes, côté CAM), puis Av Prince Pierre en direction du Jardin Exotique pour récupérer l’itinéraire depuis la M6007 vers Menton

Arrêts non desservis : Monte-Carlo (Casino), Place Sainte-Dévote (Arrêts de substitution : Crémaillère et Pont Sainte-Dévote)

LIGNE N°80 / NICE AÉROPORT > MONACO :

Bd du Jardin Exotique > Échangeur Sainte-Dévote > Bd Rainier III > Av Prince Pierre > Rue de la Colle > Giratoire Place du Canton > Giratoire Place d’Armes > Av Prince Pierre > Bd Rainier III > Échangeur Sainte-Dévote > Bd Princesse Charlotte > Av Saint-Michel, puis direction Place des Moulins (terminus) – sauf pour les bus vers Menton

Arrêts non desservis : Princesse Antoinette (Report des usagers à l’arrêt Pont Sainte- Dévote), Spélugues (Report à Monte-Carlo), Grimaldi Forum, Les Plages, Sea Club, Larvotto (Report à Place des Moulins)

LIGNE N°80 / MONACO > NICE AÉROPORT :

Place des Moulins > Bd Princesse Charlotte > Échangeur Sainte-Dévote > Bd Rainier III > Av Prince Pierre > Rue de la Colle > Giratoire Place du Canton, puis direction M6007/ A500 vers Nice

Arrêts non desservis : Monte-Carlo (Report à Crémaillère), Place Sainte-Dévote (Report à Pont Sainte-Dévote), Place d’Armes (Report à Honoré II)

> Jeudi 4 au samedi 6 mai du début à la fin du service

LIGNE N°601 / MONACO > MENTON :

L’arrêt Portier ne sera pas desservi > Report des usagers à l’arrêt Monte-Carlo (Casino)

L’arrêt Sporting ne sera pas desservi > Report à Place des Moulins.

LIGNE N°601 / MONACO > NICE :