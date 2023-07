Alfonso Ciulla rejoint Gilles Marsan à la Direction artistique de la Société des Bains de Mer

Il occupe désormais le poste de Directeur artistique adjoint.

Une nouvelle nomination au sein de la Société des Bains de Mer (SBM). Afin de poursuivre la stratégie de réorganisation du groupe mise en œuvre par son Président-Délégué, Stéphane Valeri, Alfonso Ciulla est devenu, le 3 juillet dernier, Directeur artistique adjoint.

Il rejoint ainsi le Directeur artistique Gilles Marsan, à ce poste depuis plus de 18 mois. Fort de sa longue expérience à Monaco, Alfonso Ciulla doit désormais le seconder sur tous les aspects de la Direction artistique, en particulier la programmation. Alfonso Ciulla succèdera d’ailleurs à Gilles Marsan en fin d’année.

Directeur artistique pour la SBM, Gilles Marsan fait venir les stars dans la Salle des Etoiles

Cette nouvelle mission n’est pas étrangère à Alfonso Ciulla. Depuis 2001, et jusqu’à juin dernier, il occupait le poste de Directeur artistique au Grimaldi Forum. C’est même lui qui, en 2015, a créé les fameuses « Thursday Live Sessions » : un concert « live » ouvert à tous un jeudi par mois, qui met en avant une nouvelle scène de tous horizons.

Passionné par tous les genres musicaux, en particulier le rock, le R’n’B et la soul, Alfonso Ciulla possède une collection personnelle de milliers de disques vinyles et de CD. Une curiosité et un éclectisme qui constitueront certainement de précieux atouts pour la SBM, toujours en quête de renouveau.

« Travailler dans ce milieu était mon rêve d’enfant. Venir exercer ma passion à la Société des Bains de Mer, sonne pour moi comme un accomplissement. Je suis honoré et impatient de me challenger et de participer à de beaux projets », a déclaré Alfonso Ciulla.