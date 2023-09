Le Couple Princier en visite à l’Espace Lamartine, nouveau lieu de vie à Monaco

Il est accessible aux Monégasques, résidents et élèves de la Principauté dès 16 ans.

Accueilli par le Maire et plusieurs membres du Conseil Communal, le Couple Princier a visité l’Espace Lamartine lundi 25 septembre dernier en fin de matinée, ce lieu d’activités et de loisirs où chaque niveau correspond à un pôle particulier : restauration/bar, activités physiques/festivités et culture et dans lequel des salles sont disponibles à la location pour différents événement privés comme des anniversaires.

Georges Marsan a tenu à rappeler « que le succès de l’Espace Lamartine s’inscrira dans sa capacité à rassembler les générations » et « qu’il s’agit d’une extension de la maison commune que constitue l’Institution Communale ». À la suite de son discours, l’Archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David, a procédé à la bénédiction des lieux avant que ne débute la visite officielle du bâtiment par le Couple Princier. Cette dernière s’est terminée sur un cocktail dans la salle Anne-Marie Campora, en hommage au prédécesseur du Maire Georges Marsan, et qui œuvrait, elle aussi, pour l’amélioration de la qualité de vie des compatriotes et résidents de la Principauté.

À noter enfin que le respect strict du cahier des charges a conduit à l’obtention du classement au niveau argent dans le cadre de la démarche : « Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco » (BD2M), initiée par la Mission pour la Transition Énergétique.