Au départ de Monaco, ils vont explorer le Sanctuaire Pelagos pendant trois semaines

Invitée de Radio Monaco, la chargée de mission « connaissance des populations » au sein de l’association Miraceti, Céline Tardy, explique l’intérêt de cette expédition « Explore Pelagos ».

Le 30 septembre dernier, le catamaran de l’association quittait le port de Fontvieille. Pendant plus de 20 jours, 8 personnes vont collecter des données sur ceux qui peuplent le Sanctuaire Pelagos et notamment le Dauphin de Risso.

L’expédition, portée par l’association Miraceti en partenariat avec One Ocean et le soutien financier de la Fondation du Prince Albert II, fera escale à Gênes et Bastia avant de terminer son périple à Sainte-Maxime.

L’invité du MEB : Charlotte Rochat de l’AFCEM