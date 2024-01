Euroleague : Le bon coup de l’AS Monaco Basket à Istanbul

La belle opération de l'AS Monaco Basket à Istanbul (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques sont allés s’imposer (78-80) sur le parquet de l’Anadolu Efes vendredi soir.

Ils ont souffert, jusqu’au bout du quatrième quart-temps, mais les Roca Boys ont tout donné pour ramener une précieuse victoire de Turquie.

Portés par le trio Mike James (16 points), Elie Okobo (16 points) et Jordan Loyd (14 points), les hommes de Sasa Obradovic ont livré une nouvelle fois une belle prestation collective.

La course au play-offs se poursuit

« C’était un superbe match, haletant jusqu’au bout. Une rencontre à la qualité digne des play-offs, comme c’est très souvent le cas en Euroleague. Les deux équipes auraient pu gagner, nous avons su être meilleurs à certains moments, a reconnu l’entraîneur monégasque après le match.

Pour nous, c’est une très bonne manière de conserver notre momentum. Cette victoire vaut double, d’autant plus dans cette salle et cette atmosphère. Cette équipe de l’Anadolu sera dangereuse jusqu’au bout dans la course aux play-offs. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, dimanche après-midi (14h30) face à Chalon.