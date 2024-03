Des collégiens de Charles III en visite chez Venturi pour découvrir le Rover Flex

Gildo Pastor et les collégiens © Dir Comm Monaco

Une classe de 3e du collège Charles III a été invitée à découvrir la réplique terrestre du véhicule lunaire de Venturi, qui partira pour la Lune dès 2026.

Publicité

C’est dans locaux de Venturi, situés dans le quartier Fontvieille, que les élèves ont pu découvrir le Rover Flex et sa future mission « 2026, Back To The Moon.»

Des élèves qui ont été impressionnés par cet engin, véritable prouesse technologique et qui avait déjà été présenté au Prince Albert II.

Évidemment présent sur place, Gildo Pastor en a profité pour se replonger dans ses souvenirs d’enfance et a beaucoup apprécié ce moment d’échanges avec les collégiens.

Pour rappel, le Rover Flex participera à deux missions, l’une dans le cadre d’un contrat passé avec SpaceX où le rover sera envoyé sur le pôle sud de la Lune par le lanceur spatial Starship et l’autre dans le cadre du projet Artemis de la NASA pour lequel Venturi a répondu à un appel d’offres.

L’agence spatiale américaine donnera d’ailleurs les noms des sociétés privées qui continueront l’aventure lunaire avec elle le 3 avril prochain. Du côté de chez Venturi, on croise les doigts.