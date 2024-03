Le Couple Princier en visite en Alsace

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient sur place ce dimanche dans le cadre des festivités commémorant le 700e anniversaire du mariage de Jeanne de Ferrette avec Albert II de Habsbourg.

Pour la première étape de cette journée, le Couple Princier a été accueilli par Sylvie Renger, maire de Feldbach, pour dévoiler officiellement la plaque d’appartenance de la commune aux « Sites historiques Grimaldi de Monaco » et découvrir l’église Saint-Jacques, patrimoine roman du village datant du XIIe siècle, où sont inhumés les comtes de Ferrette.

©Manu Vitali / Direction de la communication

« Elle a Ă©tĂ© fondĂ©e en 1144 par le premier Comte de Ferrette. Par hĂ©ritage, mariage, le comtĂ© de Ferrette et l’Ă©glise de Feldbach sont devenus propriĂ©tĂ©s des Grimaldi », explique l’Ă©lue au micro de Monaco Info, faisant rĂ©fĂ©rence au mariage en 1777 de Louise d’Aumont, duchesse de Mazarin, avec le futur Prince HonorĂ© IV de Monaco. Le comtĂ© avait Ă©tĂ© octroyĂ© par le roi Louis XIV au cardinal Mazarin en 1659.

©Manu Vitali / Direction de la Communication

Le Prince Albert et la Princesse Charlène se sont ensuite rendus à Dannemarie pour inaugurer le « passage des comtes de Ferrette », situé derrière le chœur de l’église Saint-Léonard, en présence du maire de la commune, Alexandre Berbett, des autorités locales et monégasques. Ce dimanche en Alsace s’est terminé à Thann par la participation aux cérémonies officielles du 7e centenaire, auxquelles étaient conviés l’Archiduc et l’Archiduchesse Rudolf de Habsbourg-Lorraine, descendants de Jeanne de Ferrette et d’Albert II de Habsbourg.

Le Couple Princier a profitĂ© d’Ĺ“uvres interprĂ©tĂ©es par les Petits Chanteurs de Thann. ©Manu Vitali / Direction de la Communication

L’occasion Ă©galement de prĂ©senter au Couple princier l’orgue de la collĂ©giale Saint-Thiabault, restaurĂ© avec une participation du Souverain, puis d’aller dĂ©jeuner au relais culturel de la ville. Dernière Ă©tape, le parc Albert Ier pour y dĂ©couvrir les chalets tenus par les communes de l’ancien comtĂ© de Ferrette et profiter d’un important bain de foule.

