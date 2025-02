Ligue des champions : Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match retour Benfica – AS Monaco ?

Après un match aller compliqué (0-1) marqué par une expulsion sévère, l’AS Monaco se retrouve dans une position délicate avant de défier Benfica pour le match retour des barrages de la Ligue des champions. Ce mardi 18 février, à l’Estádio da Luz, les Monégasques devront surmonter un retard d’un but pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.

C’est maintenant ou jamais. L’AS Monaco est dans l’obligation de réaliser un exploit pour espérer poursuivre son aventure en Ligue des champions. Après une défaite au Stade Louis-II, où ils ont non seulement perdu un but, mais aussi leur milieu de terrain Moatasem Al-Musrati, expulsé lors du match aller, les Monégasques devront surmonter un gros défi en déplacement à Lisbonne ce soir.

La rencontre retour s’annonce décisive et se tiendra ce mardi 18 février à 21h00. Les téléspectateurs pourront suivre ce choc en intégralité et en exclusivité sur CANAL+ FOOT et CANAL+ Live 2. Pour aller chercher une qualification historique, l’AS Monaco devra l’emporter avec au moins deux buts d’écart, une mission qui semble particulièrement difficile dans l’antre redoutée du Benfica.

Les propos d’Adi Hütter en conférence de presse d’avant-match :

© AS Monaco

Son sentiment avant la rencontre : « Ils partent avec un avantage avec le résultat du match aller, mais nous sommes à Lisbonne pour être un adversaire redoutable. Nous sommes concentrés sur demain, c’est un match à élimination directe et nous allons faire le maximum pour gagner. Nous savons également que ce sera une rencontre difficile avec cette atmosphère dans le stade mais nous sommes convaincus que nous avons les moyens de gagner et pour cela, il faudra faire une très grosse performance.

La situation est très claire, nous avons perdu la première manche contre Benfica à domicile, même si nous avons fait un bon match, principalement en première période. Les deux expulsions de Wilfried Singo et Moatasem Al-Musrati ont été très sévères selon moi lors de nos deux premières rencontres, tandis que Carreras a été un peu chanceux de ne pas recevoir de seconds cartons jaunes. J’espère que l’on pourra finir à 11 demain.

Pour être déjà venu avec Francfort en 2019, je sais que l’on devra faire face à une atmosphère incroyable dans le stade, mais je le répète, nous sommes convaincus que nous pouvons renverser la vapeur pour accéder au tour suivant. Bien sûr, nous devrons faire une performance fantastique. Benfica aura des absents, nous aussi, mais demain, nous serons prêts pour ce combat.

Ils sont favoris, notamment avec le résultat du match aller. Mais mes joueurs ont accumulé beaucoup de confiance avec la victoire 7-1 contre Nantes. Nous devrons faire une grande performance, car sans ça, ce sera impossible d’espérer quoi que ce soit ici. Nous sommes prêts pour cette bataille et nous verrons ce qui se passera sur le terrain. L’avantage est pour Benfica mais nous croyons en nos forces et pensons que nous pouvons le faire. »

Si l’issue de la rencontre aura un impact sur la suite de la saison : « Nous voulons aller au prochain tour mais nous avons déjà atteint notre premier objectif qui était de nous qualifier pour les barrages. Je pense que nous sommes prêts pour la rencontre de demain et nous avons la possibilité de poursuivre notre parcours dans cette compétition mais notre principal objectif est de nous qualifier en Ligue des champions en fin de saison. Évidemment que si l’on passe, la confiance sera de plus en plus importante, mais une élimination ne signifierait pas la fin de saison pour autant. »