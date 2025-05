Le Prince Albert II inaugure la Fondation Eddie Jordan

Le Yacht Club de Monaco a accueilli, jeudi 22 mai, le lancement officiel de la Fondation Eddie Jordan.

Le Prince Albert II était présent aux côtés des proches de l’ancien patron de l’écurie de Formule 1, disparu en mars dernier à l’âge de 76 ans. Des membres de sa famille, dont ses enfants Kyle et Zoe Jordan, ainsi que des amis de longue date, ont assisté à la cérémonie.

Fondée en hommage à Eddie Jordan, cette nouvelle structure philanthropique vise à accompagner les jeunes talents dans quatre secteurs chers à l’ancien pilote et entrepreneur : le sport, la musique, la voile et le monde des affaires. La fondation, active depuis Monaco, Londres, Dublin et Le Cap, entend soutenir des profils prometteurs à travers un ensemble de programmes concrets : bourses d’études, mentorat, accompagnement personnalisé, réseau d’anciens et opportunités immersives.

La fondation cible en priorité les jeunes à fort potentiel qu’ils soient athlètes, artistes, créateurs d’entreprise ou porteurs d’idées innovantes. Les candidats peuvent postuler directement, être recommandés ou repérés via un réseau de détection mis en place par l’organisation.

Le Prince Albert II a pris la parole au cours de la cérémonie et a notamment rappelé le lien étroit entre Eddie Jordan et la Principauté, où il résidait régulièrement. Il a salué l’initiative portée par ses proches et le caractère fédérateur de celui qui a marqué durablement le monde du sport automobile.

Parmi les interventions, les témoignages de la famille et des collaborateurs de Jordan ont permis de revenir sur son parcours dans la course, mais également sur son goût prononcé pour l’engagement, la transmission et le soutien à la jeunesse. Un film hommage a été projeté à la fin de l’événement afin de retracer les moments marquants de sa carrière.

