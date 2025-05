Rencontres Oceano 2025 : la jeunesse unie à Monaco pour protéger la Méditerranée

À l'occasion de la clôture de la 11ème édition du concours Oceano pour Tous, le Musée océanographique a accueilli une quarantaine d’élèves de primaire, de collège et de lycée, les 27 et 28 mai derniers © Frédéric Pacorel

Une quarantaine d’élèves de six pays méditerranéens se sont retrouvés à Monaco pour rédiger ensemble un manifeste engagé en faveur de la protection marine.

En collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, l’Éducation nationale française et la Direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports monégasque, l’Institut océanographique de Monaco, a marqué un tournant dans son approche éducative en organisant les toutes premières « Rencontres Oceano pour Tous » les 27 et 28 mai derniers. Cette nouvelle initiative a rassemblé dix élèves monégasques et français aux côtés de leurs homologues italiens, espagnols, grecs, algériens et maltais autour d’un objectif commun : la sauvegarde de la Méditerranée.

Estelle Lefébure, cofondatrice de l’association Spero Mare et marraine du concours pour la troisième année consécutive, était présente aux côtés de ces jeunes ambassadeurs © Frédéric Pacorel

Immersion totale dans le monde marin

Au programme de ces deux journées intensives : baptêmes de plongée avec le Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco, découverte de l’exposition « Méditerranée 2050 » et ateliers pédagogiques interactifs. Le musée a accueilli une quarantaine d’élèves de tous âges (de primaire, collège et lycée). Les jeunes participants ont également présenté leurs projets respectifs développés tout au long de l’année scolaire dans le cadre du concours « Oceano pour Tous ».

Photos : Frédéric Pacorel

Un manifeste multilingue porteur d’espoir

Le point d’orgue de ces rencontres a été la rédaction collective d’un « Manifeste des jeunes pour la Méditerranée et l’Océan », rédigé en six langues. Ce document synthétise les engagements et propositions concrètes formulées par cette nouvelle génération d’ambassadeurs marins. Il s’articule ainsi autour de cinq axes d’actions concrètes : la réduction des déchets, la sensibilisation, le protection de la biodiversité, le nettoyage local et enfin la mobilisation citoyenne.

Soutiens renforcés pour l’avenir

L’événement s’est conclu par l’annonce de partenariats stratégiques. L’Association des Amis du Musée océanographique a renouvelé son soutien financier de 450 000 euros sur trois ans, tandis que la Fondation Cuomo rejoint officiellement le dispositif pour accompagner spécifiquement les classes méditerranéennes.