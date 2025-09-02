Prolongez l’été au Muse Monte-Carlo : l’escapade méditerranéenne ultime à Monaco

Alors que les beaux jours se transforment en douceur estivale d’un été indien, il n’existe pas de meilleur lieu pour prolonger la chaleur et savourer chaque rayon de soleil que le Muse Monte-Carlo. Niché au cœur du Méridien Beach Plaza de Monaco, l’adresse vous invite à prolonger vos vacances dans l’esprit raffiné de la dolce vita méditerranéenne.

Un havre de paix face à la Méditerranée

Imaginez un dîner en plein air sous les pins parfumés, tandis que le soleil se fond lentement dans l’eau scintillante de la Méditerranée. La vaste terrasse du Muse Monte-Carlo est un véritable écrin : un refuge paisible où la brise marine se marie aux arômes enivrants des plats fraîchement préparés. Ici, chaque détail – du cadre enchanteur à la cuisine raffinée – est pensé pour vous transporter dans un état de pure détente et de plaisir.

Une cuisine qui célèbre la Méditerranée

La carte du Muse Monte-Carlo rend hommage à la richesse gastronomique méditerranéenne. Chaque assiette, élaborée à partir d’ingrédients frais et locaux, associe saveurs ensoleillées et textures vibrantes, évoquant l’essence même de la Côte d’Azur. Poissons grillés, légumes gorgés de soleil, viandes délicatement préparées : chaque plat est une invitation au voyage culinaire et capture l’esprit généreux et lumineux de la région.

La dolce vita de midi à minuit

Ouvert tous les jours, le Muse Monte-Carlo propose un service continu de 12h à 23h. C’est l’adresse idéale pour se détendre à tout moment de la journée. Déjeuner au calme, apéritif en bord de mer, dîner romantique sous les étoiles… L’atmosphère y reste toujours chic et chaleureuse. Entre le doux clapotis des vagues, le bruissement des pins et une ambiance à la fois sophistiquée et décontractée, chaque visite devient une parenthèse inoubliable.

Septembre, le moment idéal pour en profiter

À Monaco, septembre est synonyme d’été indien : journées ensoleillées, soirées douces et luminosité unique. Une période parfaite pour prolonger vos vacances tout en échappant à l’agitation de la haute saison. Avec sa terrasse panoramique, son service attentionné et sa vue imprenable sur la mer, le Muse Monte-Carlo promet des instants de fin d’été à la fois luxueux et apaisants.

Réservez avant la fermeture hivernale

Ne manquez pas l’occasion de découvrir le Muse Monte-Carlo avant sa fermeture saisonnière. Le restaurant restera ouvert tous les jours jusqu’au 5 octobre, avant de tirer le rideau pour l’hiver. Réservez dès maintenant votre table et laissez l’été se prolonger encore un peu, le temps d’une escapade culinaire où chaque repas devient une célébration de l’art de vivre méditerranéen.

Information & Réservation : Muse Monte-Carlo Reservations / +377 6 40 61 38 89

