New Co.Po.Ri, un projet immobilier d’exception au cœur de Monaco

L’un des investissements les plus prometteurs de la décennie va bientôt voir le jour à Monaco : une opportunité rare sur un marché où l’offre de bureaux reste extrêmement limitée et la demande toujours soutenue.

L’agence Findr. by Interalia, reconnue pour son expertise sur le marché immobilier monégasque, présente en exclusivité le projet New Co.Po.Ri, un ensemble de bureaux haut de gamme situé au cœur du quartier d’affaires de Fontvieille. Porté par le groupe SUREH’VALOR, ce développement d’envergure s’adresse à la fois aux investisseurs et aux entreprises souhaitant acquérir ou relocaliser leurs bureaux en Principauté, à la recherche d’un environnement alliant prestige, innovation et performance.

Prévu pour une livraison au troisième trimestre 2027, le projet consiste en une surélévation de trois niveaux totalisant 2 891 m² d’espaces de bureaux avec vue mer. Conçu selon les plus hauts standards internationaux, le New Co.Po.Ri bénéficiera des certifications BREEAM Very Good et BD2M Or, gages de durabilité, d’efficacité énergétique et d’attractivité à long terme.

Le projet se distingue aussi par son approche durable, combinant création de surfaces neuves et rénovation énergétique de l’ensemble du bâtiment existant.

Un investissement sécurisé dans un marché ultra-privilégié

Les atouts propres à Monaco — stabilité politique et fiscale, environnement économique dynamique, attractivité pour les sociétés souhaitant s’y implanter —, associés au régime favorable de la VEFA et aux fondamentaux solides du marché monégasque, renforcent encore l’intérêt de ce développement d’exception.

Plus qu’un projet immobilier, New Co.Po.Ri incarne l’alliance entre innovation, durabilité et excellence architecturale, et s’impose déjà comme une référence du Monaco de demain.

Pour plus d’informations : findr.mc