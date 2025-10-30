Une nouvelle distribution gratuite de plantes et de fleurs au Parc Princesse Antoinette

La Mairie de Monaco organise une nouvelle opération de don de végétaux pour éviter le gaspillage lors du changement de saison horticole.

Le Parc Princesse Antoinette accueillera une nouvelle distribution de plantes ce mercredi 5 novembre à midi, près de la salle anniversaire. Cette opération, reconduite depuis maintenant plus de 24 mois, permet aux habitants de récupérer gratuitement des végétaux retirés des espaces verts municipaux lors des transitions saisonnières.

Une centaine de plantes à adopter

Les jardiniers municipaux proposeront environ cent plants issus des compositions estivales du parc, notamment des bégonias et des lauriers. Ces professionnels seront présents pour partager leurs connaissances et prodiguer des recommandations pratiques concernant la transplantation et l’entretien de ces végétaux.

Cette initiative s’inscrit dans la politique environnementale de la commune monégasque, qui multiplie les actions pour réduire les déchets verts et favoriser la réutilisation des ressources. Plutôt que de composter ou jeter ces plantes encore viables, la municipalité leur offre une seconde existence dans les jardins et sur les balcons des résidents. Pour garantir une répartition équitable et permettre au maximum de personnes de bénéficier de cette opération, chaque participant pourra repartir avec un seul végétal.