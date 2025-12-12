Le Prince Albert II adresse ses condoléances au Maroc après le drame de Fès

Suite à la catastrophe, certains riverains ont pointé « la construction anarchique » de certains bâtiments de ce quartier de Fès © Jewad Alnabi - Unsplash

Après l’effondrement de deux immeubles qui a fait plusieurs morts à Fès, le souverain monégasque a transmis un message de solidarité au Roi Mohammed VI.

Dans la nuit du 9 au 10 décembre, deux bâtiments contigus de quatre étages se sont effondrés dans la ville marocaine de Fès, provoquant la mort d’au moins 22 personnes et blessant 16 autres, selon l’agence de presse officielle marocaine MAP. Les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.

Le Prince Albert II témoigne sa solidarité

Face à cette tragédie, le Prince Albert II a adressé une dépêche officielle au Roi Mohammed VI. « C’est avec une profonde émotion que j’ai appris l’effondrement tragique de deux immeubles, à Fès », écrit le souverain monégasque, qui assure le monarque marocain de son « soutien indéfectible en ces moments de grande épreuve ».

Le Prince a également associé la Famille Princière et l’ensemble des Monégasques à son message : « Ma Famille et la population monégasque se joignent à moi pour exprimer au peuple marocain notre solidarité et notre compassion en ces heures si douloureuses. » Il a par ailleurs salué « l’engagement remarquable des équipes de secours mobilisées depuis les premières heures ».

Une série d’effondrements meurtriers

Ce nouveau drame s’inscrit dans un contexte préoccupant pour Fès, où plusieurs effondrements ont déjà endeuillé la population ces derniers mois. En mai dernier, neuf personnes avaient péri dans des circonstances similaires, alors même que le bâtiment concerné figurait sur une liste de constructions jugées dangereuses. En février 2024, cinq habitants avaient également trouvé la mort lors de l’écroulement d’une maison située dans la médina, pourtant classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les autorités marocaines ont pris des mesures de sécurité immédiates, notamment l’évacuation des riverains et le bouclage du périmètre autour des décombres. Une enquête devra déterminer les causes exactes de cet effondrement.