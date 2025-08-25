Le Prince Albert II exprime sa solidarité face aux incendies meurtriers en Espagne et au Portugal

Le Souverain monégasque a adressé des mots de soutien aux dirigeants espagnol et portugais alors que la péninsule ibérique fait face à des feux dévastateurs.

Tandis que les voisins européens espagnols et portugais font face à une vague de chaleur et des incendies sans précédent, le Prince Albert II s’est adressé au Président portugais Marcelo Rebelo de Sousa et au Roi Felipe VI d’Espagne pour témoigner de la solidarité de Monaco face à cette tragédie. « J’ai appris avec une grande émotion les terribles incendies qui frappent votre pays », écrit-il au Président Rebelo de Sousa, dans une dépêche officielle, diffusée par le Palais Princier ce lundi, avant de s’adresser au souverain espagnol. « En ces circonstances particulièrement douloureuses, la Princesse Charlène et moi-même tenons à Vous exprimer, ainsi qu’au peuple espagnol, notre plus vive solidarité et notre compassion la plus sincère. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, ainsi qu’aux nombreux blessés et sinistrés. »

Bilan dramatique des incendies

Depuis le 12 août, huit personnes ont perdu la vie dans ces incendies, principalement des pompiers tués dans l’exercice de leurs fonctions. Plus de 400 000 hectares ont été ravagés en Espagne depuis le début de l’année 2025, établissant un nouveau record pour le pays. Au Portugal, 216 000 hectares sont partis en fumée, dépassant déjà le total de l’année 2024. Au total, plus de 560 000 hectares ont brûlé entre les deux pays.

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis le début de ces incendies, alimentés par une vague de chaleur exceptionnelle, avec des températures supérieures de 4,6°C à la normale selon l’Agence météorologique espagnole. Les autorités espèrent que la fin de cette vague de chaleur record permettra aux équipes de secours de reprendre l’avantage sur les flammes. « Je salue également le courage et le dévouement des services de secours et des forces engagées dans la lutte contre les flammes, qui œuvrent sans relâche pour protéger les populations », exprime avec émotion le Prince Albert II.