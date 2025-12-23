Nice confirme sa place de deuxième ville la plus chère de France

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Nice se classe juste derrière Paris en matière de prix immobiliers.

Le marché immobilier niçois ne connaît pas la crise. TVMonaco s’est penché sur ce phénomène qui place Nice au rang de deuxième ville la plus chère de France, avec un prix moyen au mètre carré avoisinant les 5 400 euros, bien au-dessus de la moyenne nationale. Le reportage illustre ce constat par l’exemple d’un studio de cinq mètres carrés donnant sur la Promenade des Anglais, mis en vente entre 350 000 et 400 000 euros, soit plus de 12 000 euros le mètre carré.

Une demande toujours plus forte

Plusieurs facteurs expliquent cette flambée des prix. Nice cumule les atouts d’une métropole dynamique et d’une ville de villégiature prisée. Son aéroport international attire une clientèle étrangère fortunée, notamment américaine, scandinave et anglo-saxonne. L’effet post-Covid a également joué : de nombreux Parisiens ont choisi de s’y installer, en résidence principale comme secondaire, souligne un expert immobilier interrogé par la chaîne monégasque.

© Aéroport Nice Côte d’Azur

Face à cette demande soutenue, l’offre peine à suivre. Les agents immobiliers disposent de très peu de stock, ce qui accentue la tension sur les prix. En dix ans, le marché niçois a enregistré une hausse de 40 %. Une tendance qui, selon les professionnels du secteur, devrait se poursuivre.

Au-delà de Nice, c’est l’ensemble du département des Alpes-Maritimes qui affiche des prix élevés. Avec un prix moyen de 5 234 euros le mètre carré, il se positionne comme le troisième département le plus cher de France, juste derrière Paris et les Hauts-de-Seine. En quelques années, les prix ont progressé de 17,4 % pour les appartements et de 14,9 % pour les maisons, selon Meilleurs Agents.