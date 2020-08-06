











В субботу рядом с Монако французский дорожный патруль остановил 10 машин за серьезные нарушения скоростного режима. В месте, где разрешено 110 км/ч, семь из остановленных автомобилей превысили ограничения больше чем на 50 км/ч.

По информации местной газеты «Nice Matin«, все машины были зарегистрированы в Монако. Их водителей оштрафовали на 750 евро и забрали права. Среди водителей, нарушивших правила на дороге из Академии Муратоглу в Монте-Карло, было несколько теннисистов, двое из которых входят в Топ-20 рейтинга ATP. Их имена полиция не называет.

Однако французская полиция опубликовала фото машин нарушителей. Болельщики узнали в белом BMW автомобиль, на фоне которого россиянин Даниил Медведев, который является резидентом Княжества, в начале мая позировал в своем «Инстаграме».