











Футбольный клуб «Монако» поздравил жителей Княжества и в отдельности Князя Альбера II с национальным праздником.

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«Князь Ренье III, для которого ФК «Монако» много значил во время и до его правления с 1949 по 2005 год, вместе со своей женой, Княгиней Грейс внес большой вклад в успехи клуба. Он передал свою трепетную любовь к команде всей Княжеской семье, которую мы тепло приветствуем в день национального праздника», — говорится в поздравлении клуба.

Раньше Национальный день Монако совпадал с днем святого покровителя действующего монарха. Когда Князь Альбер II унаследовал престол после смерти князя Ренье III, он решил не переносить празднование на день святого Альбера, который отмечается 15 ноября, а закрепить национальное торжество 19 ноября в память об отце.

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