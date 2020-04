Coronavirus à Monaco : quatrième décès, masques, chantiers…

Envoyez-nous vos suggestions | @monacotribune | Abonnez-vous gratuitement

LE BILAN SANITAIRE

Aucun nouveau cas positif au Covid-19 depuis six jours. À ce jour, 94 personnes ont été touchées par le coronavirus.

35 personnes sont déclarées guéries. 8 guérisons supplémentaires par rapport à hier.

2 personnes sont hospitalisées et sont actuellement en réanimation.

77 patients sont pris en charge par le Centre de Suivi à Domicile.

Un décès est à déplorer. Il s’agit d’un patient non résident en Principauté. Il était âgé de 79 ans.

Les personnes testées et hospitalisées ne sont pas toutes résidentes en Principauté.

Les Monégasques, les résidents et les salariés peuvent poser toutes les questions qu’ils souhaitent en lien avec le Covid–19 en composant le numéro : 92 05 55 00. Ce numéro est accessible 7/7 jours de 9h00 à 18h00. Il est également possible d’envoyer un mail à l’adresse suivante : [email protected] .

LES CITATIONS DU JOUR

« La situation d’aujourd’hui me fait penser que l’on pourrait envisager le monde un peu différemment »

Jean-Christophe Maillot, Chorégraphe-Directeur des Ballets de Monte-Carlo

« Il y a un certain nombre des cas des propriétaires récalcitrants qui ne font aucun effort, qui sont sourds aux difficultés fortes et réelles de leur locataires dans le secteur privé »

Stéphane Valeri, Président du Conseil National

LES TITRES

Le Gouvernement souhaite faciliter aux employeurs l’approvisionnement en masques : l’Etat monégasque a décidé de faire bénéficier de ses filières d’approvisionnement à tous les employeurs de la Principauté. Ces derniers peuvent ainsi acheter, à prix coûtant – soit 1€ hors taxe (TVA 5,5%) -, des masques alternatifs. Les opérations de distribution ont d’ores et déjà commencé au travers des organisations patronales.

Pour généraliser cette distribution à l’ensemble des employeurs, faciliter la prise de commandes de ces masques et optimiser le délai de récupération, un Téléservice sera mis en ligne, dans les prochains jours, sur le site internet du Service Public Entreprises. Les modalités pratiques seront précisées sur la page dédiée, disponible sur ce même site.

Chaque employeur intéressé aura simplement à remplir un formulaire et à préciser notamment le nombre de salariés concernés par la reprise d’activité ou encore la quantité de masques nécessaire pour un mois de travail afin de permettre à la Cellule en charge de la distribution, de traiter la demande et de préparer la commande idoine.

Un créneau de rendez-vous sera ensuite proposé au requérant afin de lui permettre de venir récupérer les masques.

La distribution des kits de masques en tissu pour l’ensemble des résidents âgés de 16 à 65 ans : La Distribution est assurée par les services de La Poste de façon progressive et devrait se terminer jeudi 30 avril, indique la Mairie de Monaco. En cas de non réception des masques, merci de bien vouloir patienter et de ne vous manifester qu’après cette date. Pour les plus de 65 ans, la distribution par la Mairie est terminée. En cas de non réception, merci de contacter le 93 15 28 35.

La Fondation Prince Albert II de Monaco lance la campagne « A green shift ? », une réflexion sur les perspectives environnementales de l’après-pandémie : Dans sa campagne digitale intitulée « A green shift ? », composée d’une série de courts entretiens vidéo, la Fondation Prince Albert II de Monaco donne la parole à des personnalités et des scientifiques afin d’engager la réflexion sur le lien entre environnement et pandémie, sur l’impact actuel de la crise en diverses régions du monde et sur les perspectives pour le « jour d’après ».

Prince Albert II s’est rendu sur le chantier du Larvotto : Le Souverain était accompagné de ministre d’Etat, Serge Telle, Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, mais aussi, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, ainsi que Richard Milanesio, conseiller au cabinet du Prince, et Patrice Pastor, président délégué des Entreprises J.B. Pastor & Fils. Prince Albert s’est particulièrement intéressé aux mesures prises, dans la période actuelle, pour veiller aux conditions sanitaires et à la sécurité du personnel.

La F(ê)aites de la Danse annulée : La seconde édition de La F(ê)aites de la Danse n’aura pas lieu cette année. Cette annulation « répond à la nécessaire protection du public et des artistes. » Jean-Christophe Maillot, chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo, à l’initiative de ce projet, a assuré : « Nous ferons tout notre possible afin de vous retrouver et de partager à nouveau, ensemble, ces moments mémorables qui nous ont permis d’unir le public, les artistes, les danseurs et les professionnels du spectacle. »

Comment porter un masque efficacement ?

