Trois coups et le spectacle commence. Dès aujourd’hui Anthéa Sogno, la directrice du Théâtre des Muses propose aux plus jeunes des ateliers d’improvisation théâtrale pour apprendre à connaître, mais surtout à aimer, l’expérience de la scène. De quoi développer, aussi bien chez les expérimentés que chez les novices, l’imaginaire, la maîtrise des émotions ou encore le travail en solo et en troupe.

Des actes avec des intervenants de qualité

Pour encadrer les enfants, de véritables professionnels du monde théâtral. Comédienne et professeur auprès des adultes et enfants du Théâtre des Muses, Anne Leforestier sait s’adapter aux envies de ces derniers tout en proposant un spectacle digne de son nom. Avec elle, Audrey La Rosa, improvisatrice et professeure de théâtre saura aussi épatée les plus jeunes. Audrey aime se concentrer sur les capacités et personnalités de chacun et ainsi faire dégager au mieux leur talent théâtral.

Du 16 au 21 Août – Audrey Larosa Matin et après-midi

Du 23 au 27 Août – Le matin avec Anne Le forestier et Audrey Larosa l’après-midi

Du 30 Août au 3 Septembre – Audrey Larosa Matin et après-midi

