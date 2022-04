Le Gouvernement Princier est partenaire de cette plateforme d’apprentissage.

Doit-on écrire « ils ont levé leur tête » ou « ils ont levé leurs têtes » ? Comment distinguer la nature et la fonction d’un mot ? Comment doit-on écrire le son [z] ? COD, COI, quelle différence ? Nous le savons bien : la langue française regorge de règles, qui regorgent elles-mêmes d’exceptions et de subtilités.

Autant de pièges qui facilitent l’apparition de coquilles, d’erreurs d’étourderie ou de fautes plus importantes dans les textes que nous écrivons. Résultat : au moment d’aider les enfants pour faire leurs devoirs, c’est parfois la panique !

Voilà comment Philippe Denain, papa d’un petit garçon, a eu l’idée de créer la plateforme Myclass. Un module en ligne, dont le Gouvernement Princier est partenaire. Le site regroupe 22 leçons, qui traitent 64 fondamentaux du programme officiel de français, niveau CM1-CM2.

Ces contenus éducatifs ont été conçus et agréés par les enseignants de la Direction de l’Éducation Nationale de Monaco. A raison d’un euro seulement par leçon (la première est gratuite), il vous suffit de choisir le thème que vous souhaitez approfondir avec votre enfant.

Mais comment se déroulent ces leçons ? Comment l’enfant est-il stimulé ? Peut-il s’exercer ensuite ? Chez Monaco Tribune, nous avons voulu vérifier que nos fondamentaux étaient bel et bien acquis ; nous avons donc testé ce module plus que complet.

Dans la tête du petit Sacha

Tout commence par une vidéo de dix minutes, en images de synthèse. Nous y rencontrons Sacha, un petit garçon âgé d’une dizaine d’années, en classe avec son professeur et ses camarades. L’enseignant pose une question et nous voilà propulsés dans la tête de l’élève, à Cerveau City.

© MyClass.mc

C’est ici que vivent Mémo et Erreur, deux personnages colorés et amusants, qui vont, chacun à leur manière, tenter de trouver la bonne réponse. Ils sont assistés dans leur démarche par les Gardiens de la Gramaxie : Grammy, Graphy, Lexico et Conjugo, respectivement spécialisés dans la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire et la conjugaison. Ce sont eux qui aident Mémo et Erreur à trouver la bonne réponse, tout en luttant contre le méchant Billy the Stress.

© MyClass.mc

A la fin de la vidéo, l’enfant peut faire des exercices d’entraînement, mais aussi élaborer une carte mentale : un schéma simple, à imprimer et mémoriser.

Notre avis

Très coloré et enjoué, il n’y a aucun doute : les enfants seront facilement captivés par ces courts dessins animés, aux personnages amusants et attachants. Chacun d’entre eux a une personnalité bien marquée : Mémo est sage et intelligent, Erreur est fainéant et maladroit, Grammy est autoritaire… Les enfants peuvent donc rapidement identifier les personnages et s’attacher à eux.

L’univers de Cerveau City, constitué du « phraseur », du « motusarium » ou encore du « CCL » (centre de communication et langage) est très bien trouvé et permet de comprendre comment réfléchir à la question posée. Est-ce qu’elle porte par exemple sur la grammaire ou sur l’orthographe ? En identifiant d’où vient le problème, on le résout plus facilement.

Les exercices et la carte mentale à la fin de la vidéo présentent deux avantages : d’abord, l’enfant ne reste pas dans une attitude passive. Il pratique et s’il se trompe, il peut toujours relancer la vidéo pour comprendre son erreur. Mais surtout, la vidéo et les exercices expliquent longuement les règles et donnent des moyens mnémotechniques pour ne plus hésiter. Il n’est donc pas question ici d’apprendre par cœur sans comprendre.

© MyClass.mc

Amusant, interactif et à tout petit prix, ce module est un excellent complément de l’école et permet aux enfants (mais aussi à certains adultes) de maîtriser la langue de Molière dans les règles de l’art !