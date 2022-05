Ce lundi, le taux d’incidence accuse une légère hausse mais se stabilise.

Une bonne nouvelle donc pour la Principauté qui a décidé de lever l’obligation du port du masque, il y a un peu plus d’une semaine.

La pandémie de Covid-19 semble être du passé. Aucun décès n’est à déplorer depuis le début du mois de mai et le Centre Hospitalier Princesse Grace n’accueille plus que cinq personnes malades et aucune en réanimation.

Le taux d’incidence est, pour sa part, égal à 271 cette semaine. Pour rappel, au début du mois, il était de 433 et la semaine dernière de 207.

Au total 12 124 personnes ont été contaminées par le Covid et 57 en sont décédées. À la fin du mois d’avril, Monaco avait atteint un taux de couverture vaccinale, avec un schéma de vaccination complet, de 68,1%.