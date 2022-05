Des difficultés sont à prévoir pour circuler en journée et certaines nuits à Fontvieille.

Un mois et demi après les derniers travaux, le tunnel de la Dorsale sera de nouveau partiellement fermé pendant une semaine, du 1er juin au mercredi 8 juin. La circulation sera impossible entre les ronds-points-points Auréglia et Canton enterré dans le sens Nice – Menton, entre 9 heures et 16 heures.

Le samedi 4 juin, la fermeture du tunnel s’étendra de 8 heures à 21 heures.

Les travaux seront mis en pause pour la Pentecôte et la voie sera rouverte le dimanche 5 et le lundi 6 juin.

La Dorsale sera complètement fermée dans les deux sens de circulation entre 21 heures et 6 heures le 1er, 2, 7, 8 et 13 juin.