Grâce à leur succès face à Bourges Foot 18 (3-1) lors du match retour du premier tour des barrages d’accession, les Monégasques ont validé leur billet pour le tour suivant. Elles affronteront le Toulouse FC avec à la clé, peut-être, une montée en deuxième division.

Elles ont fait la moitié du chemin. Malgré une défaite à l’aller (2-1), pour la première fois cette saison en championnat, les joueuses de Stéphane Guigot ont complètement inversé la tendance ce dimanche en s’imposant à domicile (3-1) grâce à des réalisations de Kenza Chircop, Laura Domecq et Moeko Morse.

Toulouse, un adversaire coriace

Une victoire importante qui permet à l’AS Monaco FF de n’être plus qu’à deux matchs d’une montée à l’étage supérieur.

« On est content du match que l’on a réalisé mais le plus dur est à venir, nous a confié Stéphane Guigo. Toulouse est un club professionnel contrairement à nous. Ça va être difficile, on le sait, mais si on veut monter, il faut accepter l’adversité. »

Dès dimanche prochain au stade Prince Héréditaire Jacques, les coéquipières d’Houleye Deme recevront le Toulouse FC pour une rencontre qui s’annonce indécise entre deux favoris à la montée.

Le match retour aura lieu lui le 26 juin sur la pelouse des Toulousaines.