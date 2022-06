Le candidat à la majorité présidentielle à récolté 57% des voix lors du second tour ce dimanche 19 juin.

Il conserve son siège à l’Assemblée. Le député Stéphane Vojetta, candidat de la majorité présidentielle, a été réélu ce dimanche 19 juin au second tour des législatives avec 57% des voix dans la 5e circonscription des Français de l’étranger, qui regroupe Monaco, l’Espagne, le Portugal et Andorre.

Il avait décidé de maintenir sa candidature et s’était présenté en tant que candidat dissident, face à Manuel Valls, candidat investi par Ensemble !, éliminé lors du premier tour même s’il était arrivé en tête à Monaco.

Stéphane Vojetta a ainsi battu son adversaire au second tour, Renaud Le Berre, investi par la NUPES, qui a récolté 42% des suffrages. « Ce deuxième tour confirme que la vision décliniste et anti-européenne de la France incarnée par JLMelenchon et la France Insoumise reste minoritaire dans le pays. Cependant, la majorité présidentielle devra travailler sur une base étroite, et s’assurer d’un soutien suffisamment large au sein de l’Assemblée nationale. Cela confirme que ce quinquennat devra être le quinquennat d’une écoute et d’un débat renouvelé, au sein du Palais Bourbon et bien au-delà. En tant que député élu sans l’investiture d’aucun appareil politique, je compte bien contribuer à cette nouvelle méthode de gouvernance », a écrit Stéphane Vojetta sur son compte Facebook.