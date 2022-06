Charlotte Casiraghi, présidente et fondatrice des « Rencontres Philosophiques de Monaco », présente la semaine PhiloMonaco. L’évènement se déroulera les prochains jours, jusqu’au 12 juin.

Cette semaine, on refait le monde à Monaco ! A chaque jour, son thème comme précisé dans un précédent article qui détaille le programme de l’évènement. Lors d’une interview donnée à Monaco Info, le 6 juin, Charlotte Casiraghi a présenté le déroulement de PhiloMonaco et a exprimé ce que représentait, pour elle, la philosophie.

Je me sens un peu plus libre grâce à la philosophie Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi considère la philosophie comme : « une quête de liberté, d’émancipation. Elle n’apporte pas l’apaisement, le bonheur ou une réponse mais permet de garder un esprit critique aiguisé et nous donne la possibilité de nous libérer des préjugés, des idées reçues et des automatismes dont nous sommes tous prisonniers chaque jour. C’est aussi une façon de garder cette flexibilité de la pensée qui est absolument indispensable. Je me sens un peu plus libre grâce à la philosophie. »

Pour toutes ces raisons, Charlotte Casiraghi a souhaité que la semaine PhiloMonaco aille à la rencontre du public en proposant des évènements aux quatre coins de la Principauté, pour que chacun puisse en profiter et débattre ensemble. Ainsi, les « lieux emblématiques » tels que le Casino et l’Opéra seront aussi bien investis que les lieux plus « populaires » comme le marché de la Condamine.

Un nouvel espace à penser

La Remise des Prix aura lieu jeudi soir au Théâtre Princesse Grace, dans l’objectif de récompenser des philosophes. Charlotte Casiraghi y sera présente et ces prix revêtent une importance toute particulière pour elle : « il y a très peu de prix pour les philosophes. Donner un prix c’est honorer le travail de quelqu’un, donner de la visibilité, de la reconnaissance mais aussi un soutien financier pour celui qui remporte le prix. Ce n’est pas facile de se lancer dans l’écriture en philosophie, il est extrêmement difficile de vivre de ses livres. Pourtant, ces travaux de réflexions sont essentiels pour penser notre monde d’aujourd’hui. »

Sur le Rocher, le mercredi 8 juin, à 17 heures, au 2 bis rue Émile de Loth, sera inauguré un tout nouveau lieu. Consacré à la philosophie, Charlotte Casiraghi veut « l’ouvrir aux lycéens qui souhaitent se réunir pour débattre et réfléchir, on va construire pour l’année prochaine, un programme dans cet espace très bien situé » dans lequel « il y a beaucoup de livres, de publications, des ateliers pour les enfants, des masterclasses. »

