En présence du Prince Albert II et des athlètes professionnels de Monaco, une journée marquante pour les élèves.

Sauts en longueur, courses en relais, lancers du poids et bien d’autres sports, les CM1 se sont affrontés en juin à l’occasion de la Journée Olympique qui avait lieu lundi 23 juin. Organisé par le Comité olympique monégasque (COM) depuis 45 ans, 120 élèves sélectionnés, au préalable, parmi 400 scolaires étaient réunis à l’Espace Saint-Antoine.

Accompagnés par les athlètes monégasques qui ont participé aux derniers Jeux olympiques d’été et d’hiver, les écoliers défendaient les couleurs de leur établissement scolaire issu de la Principauté.

Sous la devise traditionnelle de la Journée olympique : bouger, apprendre et découvrir, le Comité a ajouté, cette année, un quatrième pilier : ensemble pour un monde meilleur. Dans cette optique, chaque équipe était composée d’un garçon et d’une fille pour respecter une parité parfaite.

La paix, la fraternité et l’espoir étaient les maîtres mots de cette rencontre. Pour construire cette fraternité, les élèves vont créer, dans le mois, une œuvre artistique réunissant les mains des participants dans les couleurs olympiques.

À l’issue de cette rencontre, le Prince Albert II a récompensé les 400 élèves de leur participation par des cadeaux et un diplôme pour chacun.

© Direction de la Communication / Michael Alesi

« La Journée olympique permet aux participants de profiter des bienfaits de la pratique physique et sportive dans le plaisir, la camaraderie, l’effort et la solidarité, dans le but de contribuer à l’édification d’un monde meilleur par le sport. » a souligné Yvette Lambin Berti, secrétaire général du COM.