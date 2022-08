De fortes rafales de vent sont également prévues.

Après l’épisode caniculaire de ces derniers mois, le temps tourne à l’orage à Monaco et sur la Côte d’Azur. Ce mercredi 17 et ce jeudi 18 août, les Alpes-Maritimes et la Principauté doivent connaître, selon Météo France, un épisode orageux accompagné de fortes précipitations et des rafales de vent pouvant atteindre 50 km/h.

Un épisode météorologique qui entraîne une légère chute de températures. Le retour au calme est prévu pour vendredi. En attendant, huit départements français sont placés en alerte orange orages et pluie-inondation. Parmi eux, cinq dans le Sud-Est : l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var.