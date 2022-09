Dans le cadre de ce partenariat avec la branche chinoise de la Fondation, 15 à 20 étudiants recevront une bourse chaque année, à l’université de Tsinghua.

La School of Environment forme les jeunes talents dans le domaine de la protection de l’environnement en Chine et à l’échelle mondiale.

L’objectif de cette bourse est non seulement d’encourager les étudiants au parcours exceptionnel vers le domaine de la recherche et de la protection de l’environnement et de l’écologie, mais aussi d’inciter davantage de jeunes étudiants à prendre des mesures pour protéger la planète.