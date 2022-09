Attention si vous prenez le bus, la ligne 100 Nice Menton se divise en deux lignes, la 607 et la 608 en raison de travaux à Roquebrune-Cap-Martin.

La Communauté de la Riviera française (CARF) se lance dans un vaste chantier de modernisation des réseaux d’eau sur l’avenue Jean Jaurès, puis Louis Laurens à Roquebrune-Cap-Martin à partir de lundi 3 octobre et jusqu’au mois d’avril 2024. L’objectif est de remplacer la principale canalisation d’eau potable qui « n’est plus en capacité d’assurer correctement l’acheminement de l’eau potable vers l’est de la commune ».

Des travaux, indispensables donc pour sécuriser l’alimentation en eau des habitants, mais qui vont générer quelques perturbations sur les routes.

Perturbations sur le réseaux Zou!

Durant la période de travaux, la ligne 100 se divisera en deux lignes : la 607 et la 608.

La Ligne 607 (Nice-Monaco) effectue le trajet habituel entre Nice et Monaco jusqu’à l’arrêt Saint-Roman MC (échangeur), via la Place d’Armes – Fiche horaires.

La ligne 608 (Menton-Monaco) part de Menton vers Monaco-Place d’Armes, puis prend un itinéraire de déviation par la Moyenne Corniche pour revenir en direction de Roquebrune-Cap-Martin au niveau du giratoire des 4 chemins – Fiche horaires.

A noter que les arrêts « Les 4 chemins », « La Boucherie », « La Tranchée » et « Saint-Roman » ne seront pas desservis dans le sens Monaco/Menton.

Ce qu’il se passe sur les routes…

En direction de Monaco : un sens unique de circulation est instauré sur l’avenue Jean Jaurès, du giratoire des 4 chemins jusqu’à l’intersection avec l’avenue Louis Laurens (poste de surpression de la Tranchée).

un sens unique de circulation est instauré sur l’avenue Jean Jaurès, du giratoire des 4 chemins jusqu’à l’intersection avec l’avenue Louis Laurens (poste de surpression de la Tranchée). En direction de Menton : un itinéraire de déviation est créé par l’avenue Varavilla, l’avenue du Président Kennedy et Notre-Dame de Bon Voyage pour les véhicules légers. Les riverains de l’avenue Louis Laurens pourront emprunter l’avenue de France pour accéder à l’entrée de la voie.

Autre précision : le sens de circulation Monaco/Menton sera impossible sur l’avenue Jean Jaurès d’octobre à avril, puis de juin à novembre et de décembre à avril 2024, et un alternat par feux et fermetures ponctuelles sera mis en place sur l’avenue Louis Laurens de janvier à mars 2023 et de décembre 2023 à avril 2024.

Tous les détails sont disponibles sur le site de la Riviera Française.