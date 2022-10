Attenzione: a causa dei lavori a Roquebrune-Cap-Martin, la linea di autobus 100 Nizza/Mentone si sdoppia nella linea 607 e 608.

La Communauté de la Riviera française (CARF) ha avviato un vasto progetto di ammodernamento delle reti idriche in Avenue Jean Jaurès e Louis Laurens a Roquebrune-Cap-Martin. I lavori, iniziati lunedì 3 ottobre e con fine prevista ad aprile 2024, hanno l’obiettivo di sostituire le principali tubature che “non permettono più di fornire correttamente l’acqua potabile alla parte orientale della città”.

Si tratta, quindi, di lavori indispensabili per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico degli abitanti, ma causeranno disagi alla viabilità.

Modifiche al servizio della rete Zou!

Durante i lavori, la linea 100 si sdoppierà nella linea 607 e 608.

La linea 607 (Nizza-Monaco) effettuerà il percorso abituale tra Nizza e Monaco fino alla fermata Saint-Roman MC (interscambio), passando per la Place d’Armes – Orari.

La linea 608 (Mentone-Monaco) parte da Mentone in direzione Monaco-Place d’Armes, poi devia per la Moyenne Corniche e torna poi in direzione Roquebrune-Cap-Martin all’altezza della rotonda dei 4 chemins – Orari.

Gli autobus in direzione di Mentone non effettueranno le fermate di “Les 4 chemins”, “La Boucherie”, “La Tranchée” et “Saint-Roman”.

Modifiche alla viabilità

In direzione Monaco : è stato introdotto un senso unico di circolazione su avenue Jean Jaurès, dalla rotatoria dei 4 chemins all’incrocio con avenue Louis Laurens.

: è stato introdotto un senso unico di circolazione su avenue Jean Jaurès, dalla rotatoria dei 4 chemins all’incrocio con avenue Louis Laurens. In direzione Mentone: il percorso effettua una deviazione per Avenue Varavilla, Avenue du Président Kennedy e Notre-Dame de Bon Voyage per i veicoli leggeri. I residenti in Avenue Louis Laurens potranno utilizzare Avenue de France per accedere all’ingresso della via.

Un’ultima precisazione: non si potrà percorrere avenue Jean Jaurès in direzione Mentone da ottobre ad aprile, e poi da giugno a novembre e da dicembre ad aprile 2024. Da gennaio a marzo 2023 e da dicembre 2023 ad aprile 2024 sarà istituito un senso di marcia alternato con un sistema di semafori e la strada potrà subire chiusure occasionali.

Consulta tutti i dettagli sul sito della Riviera Française.